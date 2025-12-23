בהיכל התרבות באריאל נערך אמש (שני) האירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, בסימן חמישה עשורים של עשייה, ציונות ובניין הארץ.

באירוע השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שרת התחבורה מירי רגב, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שר התפוצות עמיחי שקלי, שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל וח"כ יולי אדלשטיין.

במהלך הערב, שאורגן ע"י אגף ישובים ומתנ"ס במועצת שומרון, הוקרא לראשונה מכתב היסטורי של הרב חנן פורת ז"ל העוסק בראשית ימי ההתיישבות, והוקרנו סרטים תיעודיים המשרטטים את מסלול הגבורה של שמונת ניסיונות העלייה לסבסטיה ופרויקט תיעוד ייחודי של ותיקי ההתיישבות. הערב כלל הופעה של האמן שולי רנד.

הנשיא הרצוג ויוסי דגן צילום: דניאל מליחי

דגן ויו"ר הכנסת צילום: הלל בן אור

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר בנאומו: "חמישים שנה להתיישבות המפוארת בשומרון - היינו כחולמים. האמונה, העקשנות, ההתמדה ומסירות הנפש של חלוצי גרעין אלון מורה וחלוצי גוש אמונים, הביאו את דורנו להיות הדור שזוכה להגשים את חזונם של הנביאים כפשוטם מהקרקע הקדושה של לב ארץ ישראל. נמצאים איתנו כאן באולם, החלוצים והחלוצות מחוללי המהפכה הגדולה ביותר של דורנו, גרעין המייסדים אשר פרצו בעוז רוחם לפני חמישים שנה גרעין אלון מורה - אנשי גוש אמונים. נשות ואנשי הגרעינים המייסדים של ההתיישבות בשומרון. מכוחכם אנחנו כיום עמלים להביא את המסות ולהפוך את השומרון למרכז הארץ לא רק בהיסטוריה, לא רק בטופוגרפיה אלא גם בהתיישבות בגודל ובעוצמה. בדיוק כמו ובהמשך ישיר של תוכנית 'יש' של גוש אמונים אנחנו פועלים היום בצורה אסטרטגית לפי תוכנית מיליון תושבים בשומרון. מהרוח שלכם ומכוחכם אנחנו מקימים היום ישובים, חוות, סוללים כבישים בזכות השרים וחברי הכנסת היקרים שיושבים איתנו כאן".

עוד הוסיף: "ומאותו כוח נזכה בעזרת השם לתקן ולהחזיר את הישיבה וההתיישבות במקום הקדוש ביותר שלנו קבר יוסף ומהכוח הזה נזכה להקים מחדש את כל הישובים בצפון השומרון ולתקן את העקירה לפני 20 שנה: חומש, שא-נור, גנים, כדים ובעזרת השם לבנות ישובים חדשים בצפון השומרון. מתוך האמונה, העקשנות, ההתמדה ומסירות הנפש של מיסדי ההתיישבות בשומרון, של החלוצים והתושבים, של הנוער- הדור הבא שלנו, מתוך כל אלו נגיע בעזרת השם ביחד לקומה הבאה והנכונה ריבונות מלאה ביהודה ושומרון! לב מדינת ישראל".

ח"כ אוחנה בירך את תושבי השומרון ואמר: "כבר 50 שנים שאתם מיישבים את נחלת אבותינו, נוטעים שורשים במקום שבו הכל התחיל, ומבטיחים את העתיד לילדינו ולנכדינו. אתם, מתיישבי השומרון, גאלתם את הכרמים, והפכתם את ההר הקירח לגן פורח. מול אלה שעדיין מטילים ספק בזכותנו, יש לעמוד איתן ולומר אמת. אותה אמת שאמר דוד בן גוריון כשהופיע בפני ועדת פיל הבריטית ב-1937, ואמר שם משפט אלמותי שצריך להדהד בכל בירה בעולם: "התנ"ך הוא המנדט שלנו". ואם כך הרי שהסיפור מתחיל כאן. כאן הלך אברהם, כאן חלם יעקב, כאן עמד יהושע. מי שעוקר את השורשים בשכם ובשילה, לא יתפלא אם גם בתל אביב ובחיפה, העץ יתחיל להתייבש ולנבול. תודה לכם על 50 שנים של ציונות ללא פשרות. המשיכו לנטוע, לבנות, לחלום ולהאמין".

רגב אמרה: "כשאנחנו רואים את מה שקורה בפועל ביו"ש, זאת ריבונות בפועל בדרך לריבונות אמיתית, פורמלית. אני מודה לחברי יוסי דגן על העשייה שלו, על האכפתיות שלו, על המסירות שלו. גאה לבשר לכם שסוף סוף, ובפעם הראשונה תהיה מטרונית שתחבר בין תפוח, לאריאל ולפתח תקווה, ובעזרת השם למיליון תושבים בשומרון".

גמליאל אמרה: "מאוד מרגש להיות בחגיגות יובל ההתיישבות בשומרון, אנחנו מקדמים ריבונות דה־פקטו בכך שהממשלה מכשירה יישובים חדשים וישנים, וגם את יישובי צפון השומרון שפונו בהתנתקות שאני הצבעתי נגדה, ויש לנו היום זכות גדולה להשיב את הריבונות לכל האזור, והחזון הוא להמשיך לפרוח, להרחיב את ההתיישבות ולהגיע בעזרת השם למיליון תושבים, הדרישה מהממשלה היא להמשיך בריבונות בפועל באמצעות תשתיות, כבישים ומשאבים, ואני מברכת את יוסי דגן על עבודת הקודש שהוא עושה בזירה הבינלאומית, עם תמיכה מסיבית של סנטורים וחברי קונגרס בריבונות בשומרון".

שיקלי דיבר בפני נוער השומרון ואמר: “אין שום פרופורציה בקורבן ובמסירות שיוצאים מהנוער של יהודה ושומרון. הנוער הזה הוא חוד החנית, עמוד האש לפני המחנה".

השר אליהו הוסיף: "אנחנו רואים את כל ההתיישבות פורחת, ועלינו מוטלת האחריות להמשיך את החלום. לא רק התיישבות, לא רק ריבונות, אלא בית מקדש בעזרת השם. אנחנו צריכים לקחת את האור הגדול והגבורה של השומרון לכל מקים בארץ".

סילמן אמרה: "לפני 50 שנה עלו אנשי האמונה והמעשה לסבסטיה והכריעו את הכף. אז ועד היום, ההתיישבות ביהודה ושומרון חיה תחת איום מתמשך של אויבינו, מתוך ידיעה ברורה ומתוך אמונה. אלה אנשים שבוחרים בכל יום מחדש לחיות כאן מתוך שליחות. אנחנו כשרים בממשלה מחויבים לעמוד לצידם".

ח"כ אדלשטיין אמר: "חשבנו אחרי ההתנתקות שאיבדנו את צפון השומרון והנה צפון השומרון חוזר. בלי העשייה של האנשים, ראשי יישובים, יוסי דגן, שום דבר לא היה קורה. החלת הריבונות ביוש ובבקעת הירדן תיצור בהירות מדינית. זה שלנו וזה יישאר שלנו".