שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז הבוקר (שלישי) בטקס שנערך בבית אל על כוונת מערכת הביטחון להקים גרעיני נח"ל בצפון רצועת עזה ולהשיב את בסיסי צה"ל שפונו מצפון השומרון למיקומם המקורי.

כ"ץ ציין בדבריו, "מדינת ישראל מבטאת, פעם נוספת, בצורה הברורה ביותר את המחויבות והאמון שלה בהתיישבות ביהודה ושומרון, ששומרת על לב הארץ שלנו, מחברת אותנו למורשת, לשורשים ולאידיאולוגיה. המציאות הביטחונית בשנים האחרונות לימדה אותנו שבמקום שבו יש התיישבות יש מציאות ביטחונית משופרת. כפי שההתיישבות מגינה על חלק גדול מאזרחי ישראל, כך תפקידנו הוא לוודא שאנחנו מגינים על המגן".

השר הוסיף כי "ההתיישבות היא חלק מרכזי ממהלך רחב של 'להסיר ולסכל', באופן יזום ואקטיבי, איומים שמסכנים את המתיישבים, ביהודה ושומרון כולה - וכמובן גם כאן, בחבל בנימין".

הוא התייחס גם להחלטת הממשלה מאתמול לסגור את תחנת גלי צה"ל, ואמר, "אנחנו מפסיקים את האנומליה הזאת של תחנת שידור אזרחית בתוך צה"ל שתוקפת את צה"ל ואת חיילי צה"ל ללא הרף, גם בעיצומה של מלחמת התקומה. אחרי שבחנתי את הנושא, ובהמשך לעמדות זהות שהביעו שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים בעבר. כיום חלקם שינו את עמדתם מתוך פוזיציה נגד הממשלה וגם מערכת המשפט נרתמה לסכל את ההחלטה, כחלק ממאבקה בממשלה. הקייטנה הסתיימה. לא אירתע ואמשיך לקדם את ההחלטה".

האירוע התקיים לציון הסכם היסטורי לפינוי בסיס החטמ"ר שפעל במשך 38 שנים במתחם המועצה.

את שטח הבסיס צפויה להחליף שכונת מגורים חדשה הכוללת 1,200 יחידות דיור, שאושרו לתכנון ולביצוע על ידי הותמ"ל.

במעמד הטקס השתתפו גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובכירי המנהל האזרחי. ראש המועצה שי אלון בירך "שהחיינו", והרימו יחד כוסית לחיים.

מועצת יש"ע מסרה: "אנחנו מברכים את שר הבטחון ישראל כ"ץ על הודעתו החשובה על הקמת גרעיני הנח"ל ברצועת עזה. עקירת הישובים וגירוש היהודים היו עוול נורא, ההתיישבות בעזה היא התיקון! התיישבות ברצועה מאז ומעולם חיזקה את בטחון דרום הארץ ומדינת ישראל כולה. כעת גם תבהיר לאוייב כי על טבח השבעה באוקטובר הוא משלם באדמה ולצמיתות".

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7

צילום: ערוץ 7