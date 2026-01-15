שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (חמישי) על הכרזה המגדירה את הבנק הממשלתי האיראני מלי (Melli) כארגון טרור.

ההכרזה בוצעה לבקשת גופי הביטחון ובהמלצת המטה ללוחמה כלכלית בטרור (המט"ל), בהתאם לסמכות לפי סעיף 11 לחוק המאבק בטרור.

לפי משרד הביטחון, בנק מלי הוא אחד הגורמים המרכזיים בהעברת כספים מהמשטר האיראני לארגוני טרור במזרח התיכון ומחוצה לו, ומשמש כזרוע פיננסית של משמרות המהפכה וכוח קודס. הבנק מקיים רשת כיסוי רחבה להלבנת כספים ולעקיפת סנקציות בינלאומיות.

בין יתר פעולותיו, מעניק הבנק שירותים פיננסיים בהיקפים נרחבים לגורמי ביטחון איראניים, כולל פתיחת חשבונות והעברות כספים עבור גופים המעורבים ישירות במימון והפעלת טרור.

ההכרזה מצטרפת לצעדים קודמים שביצעה ישראל נגד מוסדות פיננסיים איראניים, בהם הבנק המרכזי של איראן (CBI), בנק Mellat ובנק Shahr. ארה"ב הכריזה על בנק מלי כישות טרור כבר בשנת 2018.

כ"ץ אמר, "המשטר האיראני הוא מממן הטרור הגדול ביותר בעולם, מפעיל בנקים ממשלתיים כזרועות טרור לכל דבר. בנק מלי הוא חלק בלתי נפרד מציר הרשע האיראני וממכונת מימון הטרור של איראן - מהעברת כספים למשמרות המהפכה ולכוח קודס ועד מימון והפעלת ארגוני טרור הפועלים נגד מדינת ישראל ויציבות האזור, ובפגיעה בביטחון העולמי כולו".

לדבריו, "לא נאפשר לאיראן ולשלוחיה להסתתר מאחורי מערכות פיננסיות מפוברקות - ונפעל בכל דרך, בכל מקום ובכל אמצעי, כדי לייבש את מקורות המימון של הטרור ולסכל את ניסיונותיה של איראן להפיץ טרור ברחבי העולם".