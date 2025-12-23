סיפור מיוחד התרחש השבוע ביישוב הקהילתי הר ברכה, כשידידה רוזנברג, חובשת רפואת חירום במד"א ואם לשמונה, סייעה בלידה של בתה הבכורה - ויילדה את נכדתה בעצמה בבית המשפחה.

המקרה התרחש בצהריי היום, כאשר בת שבע כהן, בת 22, החלה לחוש צירים בשלב מתקדם של הריונה. היא פנתה לאמה, ידידה, שמיהרה להגיע לביתה עם תיק החובש של מד"א.

ידידה, גננת ביום-יום ומתנדבת במד"א יחד עם בעלה ביני מזה שבע שנים, הבינה לאחר בדיקה ראשונית כי לא יספיקו להגיע לבית החולים בזמן.

"התקשרתי מיד למוקד 101 של מד"א", סיפרה, אך כשהשיחה עם המוקד נותקה והאמבולנס כבר היה בדרכו לביתה של בת שבע, היא החלה להרגיש צירים תכופים.

בתוך זמן קצר ילדה בת שבע תינוקת בריאה - היישר לזרועותיה של אמה, שהפכה באותו הרגע גם לסבתא. "אני עד עכשיו באורות. במהלך השנים שלי במד"א כחובשת הגעתי ל-5 נשים שכרעו ללדת ביישוב שלי ומחוצה לו וסייעתי להן ללדת - זה תמיד הדבר שהכי מרגש אותי, אך הפעם אין ספק שזה מרגש אפילו יותר", אמרה בהתרגשות.

ידידה שחזרה: "כשהייתי בהריון עם הבן שלי, שהיום הוא בן 15, צוותי מגן דוד אדום שהגיעו אלי הביתה, פינו אותי לבית החולים אבל נאלצו ליילד אותי באמבולנס. היום אני זוכה להעניק את הידע, המקצוענות והתמיכה לבת שלי, גם כאמא וגם כחובשת במגן דוד אדום".