שרת התחבורה מירי רגב שוחחה עם ערוץ 7 במהלך האירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנים להתיישבות בשומרון, והביעה את הערכתה הרבה להתפתחות האזור והמשמעות הלאומית שלו.

"אין גאה ממני לראות את התהליכים המתרחשים בשטח. ויהודה ושומרון הם חבלי ארץ חשובים, לא רק ברמה הביטחונית, אלא גם ברמה הלאומית והבטיחותית", אמרה השרה. לדבריה, מדובר בריבונות בפועל, בדרך לריבונות אמיתית ופורמלית באזור.

רגב סיפרה כי בקרוב תוקם מטרונית שתחבר בין תפוח, אריאל ופתח תקווה - כדי לקרב את השומרון עוד יותר למרכז.

בהתייחס לפעילות ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, ציינה רגב, "אם הוא תופס אותך, הוא לא מרפה, עד שמקבל את מה שצריך עבור התושבים".