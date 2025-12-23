שר המורשת עמיחי אליהו השתתף באירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, והתראיין לערוץ 7 במהלך החגיגות.

"חמישים שנה לשומרון, איזו חגיגה, איזו גאולה ושמחה", אמר השר אליהו, והוסיף כי הוא רואה כיצד נבואות התנ"ך מתגשמות לנגד עיניו באזור השומרון.

הוא התייחס לקשיים שנלוו לדרך הארוכה בהשבת ההתיישבות לארץ ישראל, אך הדגיש את גודל ההישג: "אסור לנו להתייחס לזה כמובן מאליו. זה נס גדול ומתמשך והאחריות להמשך הדרך מוטלת על הדור הנוכחי".

במהלך דבריו התייחס אליהו לחשיבות של אנשי הציונות הדתית במפגש עם הציבור המסורתי וקרא להרחיב את נוכחותם ברחבי הארץ. "אנשים מחפשים להיחשף לאור של הציבור הזה", אמר, והוסיף כי הגיע הזמן להוציא את האור הזה לכל חלקי הארץ.