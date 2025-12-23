השר סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות מבשרים לראשי היישוב יצהר על קידום התוכנית דוברות

פרסום ראשון: מועצת התכנון העליונה צפויה בקרוב לאשר את הפקדת תוכנית הבנייה להכפלת היישוב יצהר שבשומרון, הכוללת הקמה של 398 יחידות דיור.

לערוץ 7 נודע כי מחר (רביעי) צפוי להתפרסם סדר יומה של מועצת התכנון, שיכלול אישור להפקדת התוכנית הדרמטית, שתביא להכפלת היישוב לאחר שנים של עיכובים וחסמים.

המהלך מקודם ביוזמת ובהנחיית שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', כחלק ממדיניות כוללת לחיזוק ההתיישבות.

מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, בראשות יהודה אליהו, הובילה את גיבוש התוכנית תוך הסרת חסמים ותכנון ארוך-טווח שנועד להעניק ודאות ארוכת-טווח ליישוב

גורמים במינהלת ציינו כי "אישור התב"ע צפוי להעניק קפיצת מדרגה משמעותית בפיתוח יצהר, לחזק את הרצף ההתיישבותי ולהעניק מענה תכנוני ראוי לצמיחה טבעית, לתשתיות ולשירותים קהילתיים".

השר סמוטריץ' הדגיש כי "היישוב יצהר הוא ביטוי מובהק לאחיזה ציונית עמוקה ולנחישות חלוצית. אחרי שנים של ציפייה אנחנו מביאים תכנון מסודר, חוקי ומתקדם שמאפשר ליישוב לגדול בביטחון ובאחריות. זהו חיזוק להתיישבות, חיזוק לאחיזה בקרקע, וחיזוק לחזון הציוני הלכה למעשה. אני מודה למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות בראשות יהודה אליהו על עבודה מקצועית ויסודית. אני מודה לחברי ראש מועצת שומרון יוסי דגן על שיתוף הפעולה. ומברך יחד עם ידידי ח"כ צבי סוכות את תושבי והנהגת היישוב יצהר על ההתפתחות המשמעותית. כך בונים עתיד".

חבר הכנסת צבי סוכות הוסיף, "מדובר בהכפלה של היישוב וזו בשורה אדירה ומרגשת ליישוב יצהר. עם ישראל רואה את תנופת הבניה וההתיישבות של השר סמוטריץ' ומצדיע".