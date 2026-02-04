צה"ל ושירות הביטחון הכללי תקפו היום (רביעי) בדרום הרצועה מפקד בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, בתגובה לירי שביצעו הלילה מחבלים לעבר כוח צה"ל בצפון רצועת עזה ופצעו קצין באורח קשה.

היעד לתקיפה היה בלאל אבו עאצי, מפקד פלוגת נוח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל את הפשיטה לקיבוץ ניר עוז במסגרת מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, המחבל היה מעורב לאורך הלחימה גם בהחזקת חטופים חללים בשבי, והמשיך להוביל מתווי טרור נגד כוחות הביטחון.

צה"ל ציין כי מוכרת הטענה לפיה נפגעו בתקיפה מספר בלתי מעורבים, ובהם איש צוות רפואי. נמסר כי טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו אמצעים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בתצפיות וחימוש מדויק.

צה"ל ושב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול נגד כל ניסיון מצד ארגוני הטרור בעזה להוציא לפועל מתקפות טרור, תוך הקפדה על צמצום הפגיעה בבלתי מעורבים ככל האפשר.