נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה, קבע בהחלטה שפורסמה כי שופט בית משפט שלום גילה רגישות חד-צדדית בהחלטה שיפוטית הנוגעת לקרובי משפחתו של וליד דקה, מחבל שהורשע ברצח החייל משה תמם ז"ל ומת בכלא.

הביקורת נגעה לאופן ניסוח ההחלטה בדיון שנערך לאחר עימות בין בני משפחת דקה לבין שוטרים, במהלך פירוק סוכת אבלים שהוקמה בבית המשפחה.

החלטת הנציב קולה

השופט כתב בהחלטתו כי "ניתן וראוי היה להכיל את האירוע", וציין כי מדובר באירוע "שנושא עמו רגישות הן ביחס לתחושות בני משפחת המנוח והן רגישויות אחרות הקשורות במיהותו של המנוח".

על פי החלטת הנציב, ניסוח זה "יוצר תחושה של הכלה ואיזון בין מצבים וגורמים שאין ביניהם סימטריה", ומתעלם מן ההקשר - מעשיו של אדם שהורשע בביצוע רצח חמור.

עוד נכתב כי השימוש החוזר במונח "המנוח" בהקשר לדקה עלול ליצור מראית עין של כבוד או חמלה כלפי מי שביצע מעשי טרור.

הנציב הפנה לכך שבפסיקות אחרות, נמנעו שופטים מלהשתמש במונח זה כלפי מחבלים, ונקטו לשון עניינית בלבד.

בהחלטתו הדגיש הנציב קולה כי אין בכוונתו להתערב בשיקול הדעת השיפוטי, אך הוסיף: "מצופה היה מהשופט כי כשם שביקר את חוסר הרגישות של המשטרה כלפי בני המשפחה, כך ינהג ברגישות כלפי מי שנפגעו ממעשיו של אותו מחבל".

מנכ"ל בצלמו שי גליק מסר: "אני מברך על החלטת הנציב שמבקרת בצורה חריפה ביותר את התנהגותו של השופט אשר קורא למחבל 'מנוח' ושוב ושוב מגלה רגישות למשפחת המחבל. צר לי מאוד שגם כיום השופט במקום להבין את טעותו ממשיך לטעון שהמחבל הינו מנוח ומדובר באירוע רגיש לבני משפחת המחבל. לצערי במקום ששופטי ישראל ידגישו את הרגישות למשפחות חללי צה"ל השופט בוחר להדגיש את הרגישות למשפחות מחבלים. אדם כזה בפרט אחרי השבעה באוקטובר איננו ראוי לשיפוט ואני מקווה שהוא לעולם לא יקודם יותר".