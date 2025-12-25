בבנייני האומה בירושלים התקיימה היום (חמישי) 'ועידת החינוך הלאומית- ישראל, העשור הבא' של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו'מקור ראשון'.

בוועידה השתתפו נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר החינוך יואב קיש, שורדי השבי אגם ברגר ואיתן מור שיגיע עם אביו צביקה, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט, עורך 'מקור ראשון' קלמן ליבסקינד, כתבי העיתון, אישי ציבור ואלפי בני נוער.

במהלך הועידה נערכו מושבים שדנו בסוגיות המעסיקות כיום את עולם החינוך והחברה הישראלית. בין הנושאים: "פני החינוך בעשור הבא", "החברה הישראלית בעשור הקרוב- ריפוי או קיטוב", "פני החינוך בעולם מקוון", "עתיד החינוך בעידן של טכנולוגיה ובינה מלאכותית ", "ללמוד מהפצועים" ומושב אחרון שעסק "בציונות הדתית בעשור הקרוב".

מקום מרכזי בוועידה הוקדש לשיח אנושי וערכי סביב פצעי התקופה. במסגרת זו התקיים המושב "מן המצר- שיחה על גבורה, תקווה וערכים", בהנחיית העיתונאית הודיה כריש-חזוני ממקור ראשון, ובהשתתפות צביקה מור, יו"ר פורום תקווה, ובנו איתן מור, פדוי השבי. השניים קיבלו גם את אות יקירי בני עקיבא.

לצד הדיונים והשיח, שולבום בוועידה גם רגעים של תרבות ורוח, ובהם קטע נגינה מיוחד של שורדת השבי אגם ברגר, יחד עם רחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג ז"ל שנפל בקרב גבורה בלבנון.

בנוסף, במהלך הוועידה התקיימה הענקת אות הוקרה לבני משפחת נריה, על פועלו ומורשתו של אביהם, הרב משה צבי נריה זצ"ל, אבי דור הכיפות הסרוגות.