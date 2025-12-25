אירוע אנטישמי באוסטרליה: כוחות שהוזעקו לסנט קילדה שבמזרח העיר מלבורן בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר (שעון מקומי) גילו כי מכונית מאזדה אפורה הוצתה באמצעות בקבוק תבערה שהושלך עליה.

על השלט שהוצב על גג הרכב נכתב "חנוכה שמח". המכונית שייכת לרב שביקש לשמור את זהותו חסויה.

המכונית פונתה מהמקום. המשטרה ביקשה ממי שמחזיק בצילומים רלוונטיים של מצלמות רכב, מצלמות אבטחה או כל מידע רלוונטי, ליצור קשר איתה.

האירוע התרחש בצל הטבח במהלך חגיגות חג החנוכה בחוף בונדי שבסידני, שבו נרצחו 15 בני אדם.

אתמול עצרה משטרת אוסטרליה את מרטין גלין, תושב פרת', שהביע תמיכה בטבח בחוף בונדי ופרסם פוסטים אנטישמיים.

בחיפוש בביתו נמצאו מספר כלי נשק, אלפי כדורים ותחמושת רבה, דגלי חיזבאללה וחמאס, וכן רשימת קניות לרכיבים להכנת פצצות ומטעני חבלה. גלין בן ה-39 הופיע בבית המשפט לאחר שהוגש נגדו כתב אישום.

התביעה טוענת כי שעות ספורות לאחר הטבח בחוף בונדי, פרסם גלין פוסט תמיכה בו הביע שמחה על הטבח. באחד הפוסטים הוא כתב כי "אני רק רוצה לומר שאני, מרטין גלין, תומך ב-100 אחוז ביורים בניו סאות' ויילס".