ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הודיע היום (רביעי) על הצטרפותם של שני יועצים ואסטרטגים אמריקאיים בכירים לצוות הקמפיין שלו - ג'ורג' בירנבאום וטוני פבריציו.

מדובר במהלך משמעותי שמטרתו להביא לצוותו של בנט ניסיון בינלאומי עשיר וידע עמוק במערכת הבחירות הישראלית.

שני היועצים אינם פנים חדשות בזירה הפוליטית בישראל: ג'ורג' בירנבאום היה שותפו הקרוב של אשף הקמפיינים המנוח ארתור פינקלשטיין. בירנבאום ליווה את כל מערכות הבחירות הארציות בישראל מאז 1996 וייעץ בעבר לראש הממשלה בנימין נתניהו. ברזומה שלו מעל ל-20 מערכות בחירות לאומיות ברחבי העולם.

טוני פבריציו נחשב לאחד הסוקרים והאסטרטגים החזקים ביותר במפלגה הרפובליקנית בארה"ב. פבריציו מכהן כיום כיועץ וכסוקר הבכיר של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וליווה אותו בשתי מערכות הבחירות שלו לנשיאות. פבריציו ייעץ בעבר גם הוא לנתניהו ועבד עם עשרות סנאטורים ומושלים בארה"ב.

בנט בירך על המינויים החדשים ומסר: "אני גאה ומתכבד לצרף לצוות שלי שני יועצים מצליחים ובעלי ניסיון רב כמו טוני וג’ורג’. ניסיונם הרב בישראל וברחבי העולם יהיה בעל ערך עצום עבורי ועבור הצוות שלנו. אני בטוח שהם יסייעו להוביל אותנו לניצחון, ובכך גם לעזור לרפא ולאחד את מדינתנו".