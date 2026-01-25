יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן הביע הערב (ראשון) הסתייגות מהיוזמה שמוביל גדי אייזנקוט לאיחוד פוליטי רחב.

גולן הבהיר בראיון לחדשות 12 כי אמנם יש לברך על כל ניסיון לאחד מפלגות בגוש המרכז, אך לדעתו יש לבחון את האיחודים מנקודת מבטם של המצביעים - ולא רק של הפוליטיקאים.

"אני חושב שצריך לברך על כל ניסיון לאחד מפלגות", פתח גולן את דבריו. "צריך לבנות כוח פוליטי מנצח. אני חושב שאיחוד הטבעי הוא איחוד שצריך להסתכל עליו מזווית של המצביעים".

לדבריו, הציבור הדמוקרטי-ליברלי בישראל זקוק למפלגה אחת ברורה ומאוחדת, "למחנה הדמוקרטי-ליברלי מגיעה מפלגה אחת מאוחדת. אני חושב שהחיבור הטבעי יותר הוא אני עם לפיד ואיזנקוט".

באשר לנפתלי בנט, גולן סבור כי תפקידו המרכזי צריך להיות במאמצים להביא קולות מהימין. "בנט צריך לתת לו את המשימה העיקרית שעומדת בפניו - להביא קולות מימין".