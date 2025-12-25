מסוק קרב יירט שני רחפנים דובר צה"ל

תצפיות צה"ל ומרכז הבקרה האווירית זיהו היום (חמישי) שני רחפנים שחצו את הגבול ממערב, בניסיון לחדור משטח מצרים לשטח מדינת ישראל.

לאחר הזיהוי, מסוק קרב של חיל האוויר, שפעל בשיתוף פעולה עם אוגדה 80, הוזנק לעבר הרחפנים וביצע יירוט מדויק בעת כניסתם לשטח הארץ.

מדובר באירוע חסר תקדים - זו הפעם הראשונה שמסוק קרב יירט רחפנים חודרים לשטח ישראל.

גורם בכיר בחיל האוויר מסר כי "כחלק מהשינוי העמוק בתפיסת הגנת הגבולות, הקמנו בחיל האוויר מרכזי בקרה, אשר פועלים תחת האוגדות ומשפרים באופן משמעותי את יכולות הגילוי והכוונת הכוחות לאיומים אוויריים נמוכים".

"היום חיילי יחידת הבקרה זיהו מספר רחפנים במרחב הגבול, הקפיצו את הכוחות הגזרתיים, והכווינו מסוק קרב אשר בפעם הראשונה יירט שני רחפנים. אנחנו ממשיכים לשפר את שיתוף הפעולה ואת היכולות המבצעיות לסיכול ההגרלות בגבול".

סגן השר אלמוג כהן מסר: "מה שהיה הוא לא שיהיה. הברחות האמל"ח הפכו להיות איום מרכזי ואסטרטגי. השילוב בין החלטת שר הביטחון לסגירת הגבול, אליה דחפתי, לבין החלטת ראש שירות הביטחון הכללי עם צווי המעצר המנהלי על המבריחים מביר הדאג' - היא הדרך למיגור התופעה וחיסול האיום. כעת, נותר להעתיק את אותו מודל גם לגבול ירדן".