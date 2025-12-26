קולות קשר מיירוט הרחפנים בגבול המערבי דובר צה"ל

צה"ל מפרסם הבוקר (שישי) תיעוד מקולות הקשר של מסוק הקרב, שיירט אתמול שני רחפנים שניסו לחדור לשטח הארץ ממצרים.

בתיעוד נשמעים לוחמי האוויר בשעה שהרחפנים מתקרבים: "המגע יציב עם הרחפן? רשאי לבצע תקיפה". הטייס השיב: "פורק קצר... התפוצץ! יש הפלה".

מדובר באירוע חסר תקדים - זו הפעם הראשונה שמסוק קרב יירט רחפנים חודרים לשטח ישראל.

גורם בכיר בחיל האוויר מסר כי "כחלק מהשינוי העמוק בתפיסת הגנת הגבולות, הקמנו בחיל האוויר מרכזי בקרה, אשר פועלים תחת האוגדות ומשפרים באופן משמעותי את יכולות הגילוי והכוונת הכוחות לאיומים אוויריים נמוכים".

"היום חיילי יחידת הבקרה זיהו מספר רחפנים במרחב הגבול, הקפיצו את הכוחות הגזרתיים, והכווינו מסוק קרב אשר בפעם הראשונה יירט שני רחפנים. אנחנו ממשיכים לשפר את שיתוף הפעולה ואת היכולות המבצעיות לסיכול ההגרלות בגבול".