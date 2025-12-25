ראש ישיבת חברון, הרב דוד כהן, נשא השבוע דברים חריפים בישיבת 'ברכת שמואל' בירושלים, ובהם השווה את מצב עולם התורה כיום למלחמת החשמונאים ביוון העתיקה - ואף טען שהמצב כיום חמור יותר.

"יוון הגיעו לעשות את כלל ישראל לחיי גוף ככל העמים - לעולם של טבע, אין רוחניות, אין נשמה, לחלן את כלל ישראל. אבל יוון הוסיפו 'להשכיחם תורתך', כי כשיש תורה לא יהיה שייך שכחה", אמר בפתח דבריו.

בדבריו השווה את הימים ההם לזמן הזה. "כל התרבות של העולם החילוני, של העולם שמחוץ לבית המדרש - עולם של זוהמה. הכול מלחמה של תרבות יוון. כל המלחמה שיש לנו בדור האחרון, שאף אחד לא מילל ולא פילל למצב שאנחנו נמצאים - מלחמת 'להשכיחם'".

"אני לא יודע אם בכל שנות הגלות היה כדבר הזה. ומי זה הלוחמים? היהודים רחמנא לצלן. המלחמה היא לא מלחמה של פחות חיילים או יותר חיילים - זה מלחמה על תרבות יוון, לחלן את כלל ישראל, להוציא אותם מבתי מדרשות, לאבד את כל המעמד של כלל ישראל".

ראש הישיבה הדגיש את חשיבות התורה כנשק במאבק. "הכוח להתמודד זה אור התורה. בית חשמונאי העמידו תורה לדורות, והיום אנחנו מדליקים את האור וזועקים כי הם חיינו".

את דבריו חתם באומרו כי "זכיתם להיות בבית מדרש ברמה הכי גבוהה בלימוד. יש פה בית מדרש של עמל התורה, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה בקרוב".