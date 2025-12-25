המשטרה הצבאית עצרה לפנות בוקר (חמישי) תלמיד ישיבת "כסא רחמים", בביתו בבאר שבע, לאחר שלא התייצב לצו גיוס.

לפי דיווחים מהישיבה, התלמיד לא חש בטוב והוריו הגיעו לקחת אותו הביתה מהישיבה באמצע הלילה.

כמה שעות לאחר שהגיע לביתו כשהוא סובל מחום גבוה, הוא נעצר במיטתו.

בשבוע שעבר התרחשו שני ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבה בהרצליה וברמת השרון, ששניהם נמנעו בעקבות התאספות המונית של אברכים ובני ישיבות.

האירוע הראשון התרחש ברחוב לוחמי הגטאות בהרצליה, שם ארגוני הסיוע הפעילו התרעת "צבע שחור" בעקבות ניסיון לעצור תלמיד מישיבת "אמרי משה".

למקום הוזעקו עשרות אברכים ובני ישיבות שהתאספו במהירות ומנעו את ביצוע המעצר. לאחר דקות ארוכות עזבה המשטרה הצבאית את המקום ללא העצור.

בהמשך אותו לילה התקבל דיווח על ניסיון מעצר נוסף ברמת השרון, ברחוב הפורצים. גם לשם הגיעו עשרות בני ישיבות ואברכים שנענו לקריאה, ולאחר התאספותם עזבה המשטרה הצבאית את המקום.