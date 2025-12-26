בחור ישיבה חרדי נעצר הלילה (שישי) בנמל התעופה בן גוריון עם נחיתתו בישראל.

לפי הדיווחים, הצעיר הוא תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', בראשות הרב שלום בער סורוצקין, שעמד מאחורי "עצרת המיליון" שנערכה לאחרונה בעקבות מעצר של תלמיד מישיבתו.

עם זאת, מהישיבה נמסר כי הבחור שנעצר איננו תלמיד, אלא עובד במסגרת אחרת במוסד: "בניגוד לפרסומים, הבחור שנעצר בנתב"ג אינו תלמיד בישיבת עטרת שלמה".

יצויין כי בעולם הישיבות קיימת הנחיה לעריקים ולמי שמעמדם הצבאי אינו מוסדר להימנע מיציאה לחו"ל, בשל סכנת מעצר עם החזרה לישראל.

מוקדם יותר השבוע נעצר תלמיד ישיבת 'כסא רחמים', יאיר סעדה, בביתו בבאר שבע בגין עריקות מצה"ל.

ראש הישיבה הרב צמח מאזוז הורה לתלמידי הישיבה הקטנה והגדולה לצאת לעצרת מחאה מול כלא 10, בעקבות מעצרו של התלמיד.

המפגינים קראו "יאיר סעדה אנחנו איתך" ושרו "וכל הרשעה כולה תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ", תוך עימותים עם שוטרים שהוזעקו למקום. במהלך העימות נעצר אחד המפגינים והוכנס אל תוך הכלא הצבאי.