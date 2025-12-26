מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות וטפטופים מקומיים בצפון הארץ ובמישור החוף.

במהלך הלילה צפוי גשם בצפון ובמרכז הארץ, שילך ויתפשט בהדרגה עד לצפון הנגב.

על פי התחזית, בשבת תורגש מערכת חורפית משמעותית שתביא עמה גשמים עזים מצפון הארץ ועד לנגב, רוחות חזקות וירידה ניכרת בטמפרטורות.

בשעות אחר הצהריים קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וכן להצפות לאורך מישור החוף הדרומי.

ביום ראשון צפויים גשמים לפרקים בכל רחבי הארץ, שיחלשו בהדרגה בשעות הצהריים. בחרמון ייתכן שלג. ביום שני יגיע גל נוסף של גשמים, בעיקר בצפון ובמרכז, כשבהמשך היום הגשמים יתפשטו שוב לאזור ים המלח וצפון הערבה.

המשטרה פרסמה הודעה מיוחדת ובה התריעה על שני גלים עיקריים של מזג אוויר קיצוני - הראשון משבת ועד ראשון בצהריים, והשני ביום שני.

שיא המערכת הראשונה צפוי בלילה שבין שבת לראשון, בעיקר בעוטף עזה, צפון הנגב וגזרת ים המלח - עם חשש לשיטפונות משמעותיים.

כוחות המשטרה ייפרסו בצירים המרכזיים לצורך סיוע והכוונה, וממליצים לציבור להתעדכן בחסימות כבישים ובאזהרות בזמן אמת.

המשטרה פרסמה מספר הנחיות לציבור: יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולעדכן את תוכניות הנסיעה או הטיול בהתאם. יש להימנע מנסיעות לא חיוניות ומטיולים באזורים מועדים לשיטפונות. חל איסור מוחלט לחצות כבישים מוצפים, ערוצי מים או שלוליות גדולות - מדובר בסכנת חיים. אין להיכנס למעליות או חניונים תת-קרקעיים בזמן הצפה. יש להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך ולנהוג בזהירות.