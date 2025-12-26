בבנייני האומה בירושלים נערך אמש (חמישי) ערב אזכרה והתוועדות לציון שלוש שנים לפטירתו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל, זקן רבני הציונות הדתית ואחת הדמויות המרכזיות בעיצוב דרכה הרוחנית, החינוכית והציבורית של הציונות הדתית בדור האחרון.

באירוע השתתפו בין היתר הרב שמואל אליהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, שר המורשת עמיחי אליהו, יו"ר המועצה הציבורית הרב שמעון כהן וחברי המועצה הציבורית החדשה של חוק מורשת הרב דרוקמן, ועוד.

הערב, שהתקיים ביוזמת פורום "הננו", הוקדש לדמותו, פועלו ומורשתו של הרב דרוקמן, אשר נשא בתפקידים ציבוריים ותורניים רבים, בהם יו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, יו"ר ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא, ראש ישיבת אור עציון ויו"ר מועצת איגוד ישיבות ההסדר.

במרכז הערב הוקרנה הקרנת הבכורה של הסרט התיעודי "הנני", בבימויו של יואב אליצור. הסרט, שנוצר לאחר עבודה ממושכת, כולל חומרי ארכיון וקטעי וידאו נדירים שטרם פורסמו לצד עדויות של תלמידים, שותפים לדרך ובני משפחה, ומבקש לשרטט את דרכו של הרב דרוקמן כדרך חיים של תורה, עם וארץ, שליחות וממלכתיות.

בהמשך הערב התקיימה התוועדות מיוחדת בהשתתפות רבנים בולטים מהציונות הדתית, בהם הרב שמואל אליהו, הרב שמעון לפיד, הרב אייל גריינר, הרב דוד דודקביץ', הרב רא"ם הכהן, הרב איל יעקובוביץ, משפחת הרב, אנשי ציבור, אנשי חינוך, ומאות תלמידים ובוגרי המוסדות שבהם פעל לאורך עשרות שנים.

מפורום "הננו" הפועל להנצחת מורשת הרב דרוקמן, נמסר: "הקריאה הננו, שליוותה את דרכו של הרב לאורך חייו, קוראת לנו להמשיך את השליחות בקידום מדינת ישראל ועם ישראל בתחומים הרבים בהם פעל הרב, מתוך אהבת ישראל והכרת הטוב לקב"ה לדור שאנו זוכים לחיות בו".

ממשפחת הרב דרוקמן נמסר: “הנקודה המרכזית שכולנו יכולים ללמוד מדרכו של אבא היא שכל אדם נדרש להשתמש בכישרונות שקיבל כדי לעשות טוב, לחיות בתחושת שליחות, ולראות כיצד הוא מוסיף טוב לעם ישראל- לא מתוך עיסוק בעצמו, אלא מתוך הסתכלות רחבה ואחריות כללית".

סמוטריץ' אמר: "הרב דרוקמן זצ"ל היה מצפן רוחני ודמות מופת של תורה, ציונות ואחריות לאומית. הוא ידע לחבר עומק אמוני עם עשייה ציבורית, אהבת ישראל גדולה עם נאמנות לדרך, וחינוך של דורות שלמים לאמירת ‘הנני’ - להתייצבות, למחויבות ולשליחות. מורשתו ממשיכה להאיר לנו את הדרך גם היום, בבניין החברה הישראלית ובחיזוק רוחה של הציונות הדתית".

סטרוק אמרה: "ההנני של הרב נותן לכולנו פי שתיים כוח. פי שניים כוח במלחמה, ההנני נותן פי שניים כוח בחינוך, ופי שניים כוח בזהות היהודית, ופי שניים כוח ברמות שלא יתוארו בהתיישבות, הכול מכוח ההנני. כשיש הנני יש פי שניים כוח".

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, מסר: ​"מאז פטירת מורנו הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל אנו משתדלים ללמוד ולפעול על מנת להמשיך את משנתו ורוחו הגדולה שהשפיעה על רבים כל כך במהלך הדורות האחרונים".

יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, הוסיף: “תנועת בני עקיבא ממשיכה את קריאותיו ודרכו של הרב דרוקמן זצ"ל שהיה שותף בהובלת התנועה לאורך עשרות שנים בעוז ובענווה. דבריו הציבוריים האחרונים של הרב דרוקמן נגעו במהפיכה הרוחנית והלאומית שמובילה תנועת בני עקיבא , לאור דבריו אלה כולנו ממשיכים היום לאורו ומכח דבריו, כשרבבות חברי התנועה מתייצבים לכל משימה כמו שראינו בשנתיים האחרונות וקוראים בקול גדול: הננו!"

צילום: יוסי זליגר

