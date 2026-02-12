בכיר במועצת השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, טוען כי הפסקת האש בעזה אינה קורסת, וכי הכול מתקדם לפי הצפי.

"זה לא משהו סטרילי, ברור שיש הרבה מאוד בעיות. זה לא בית מרקחת, אבל כל מה שהצבנו כמטרה קרה כמתוכנן", ציין הבכיר בשיחה עם ynet. לדבריו, "אין הרגשה שישראל מערימה קשיים או מעכבת. הכול מתקדם".

הבכיר הוסיף כי "החטופים שוחררו, מעבר רפיח נפתח ומתפקד. הוועדה הטכנוקרטית מונתה בקונצנזוס של כולם ובקרוב תיכנס לעזה. אנחנו מתעלמים מרעשי הרקע ועובדים לגופו של עניין. מה שקורה עכשיו זה סגירה של הפרטים הקטנים של הפירוז. זה תהליך שקורה. בחודש מרץ יחל הפירוק מנשק. ברגע שהפירוז יחל גם כוח הייצוב, ה-ISF, יתפוס תאוצה".

בהתייחסות לדיווח של ה"ניו יורק טיימס", לפיו ארה"ב בוחנת אפשרות להשאיר לחמאס נשק קל, אמר הבכיר במועצת השלום של הנשיא האמריקני: "השטן נמצא בפרטים הקטנים. יש היררכיה של פירוק הנשק, והדבר האחרון שיקרה זה החזרת הנשק הקל".

הבכיר הוסיף: "באופן טבעי, בחמאס לא מוכנים להחזיר את כל הנשק במכה אחת כי הם טוענים שיש חמולות בעזה שיהרגו אותם, ולכן הם דורשים לדחות את החזרת הנשק הקל עד שיקום כוח ביטחוני מוסכם בעזה שיהיה שלטון אחד ונשק אחד. לכן מה שסוכם זה שיתחילו קודם במנהרות, אחר כך יעברו למתקני ייצור הנשק, אחר כך ל-RPG ומרגמות ובסוף לנשק הקל. זה יהיה הדבר האחרון".

הדברים נאמרו לאחר הפגישה אתמול (רביעי) בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לראש הממשלה בנימין נתניהו, שניסה לשכנע את הנשיא האמריקני שלא להגיע להסכם חלקי עם איראן ולשמור על האינטרסים הישראליים. טראמפ צייץ לאחר הפגישה כי לא הושג סיכום, אך הדגיש כי המשא ומתן עם איראן יימשך בניסיון להגיע לעסקה.

בציוץ, שלח טראמפ איום ברור לכיוון המשטר בטהראן: "בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא לעשות עסקה - זה לא ממש עבד להם. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים".

הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גרהאם, מקורבו של טראמפ ותומך נלהב של ישראל, שיבח הלילה (חמישי) את שיתוף הפעולה בין טראמפ לנתניהו לאור האתגרים במזרח התיכון.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית X כתב גרהאם: "הנשיא טראמפ וראש הממשלה של בעלת בריתה החזקה ביותר של אמריקה קיימו פגישה פורייה על הדרך קדימה במזרח התיכון, ובמיוחד על האיום האיראני". גרהאם הוסיף: "היו סמוכים ובטוחים, שני הגברים הללו הם מנהיגים חזקים המחפשים שלום ויציבות, אך באופן אמיתי ולא מזויף. מי ייתן ואלוהים ייתן לשניהם את החוכמה והנחישות לרדוף אחר האור ולעמוד איתן כנגד כוחות החושך".