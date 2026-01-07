ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) התייחסה בראיון לערוץ 7 למותו של הנער יוסף אייזנטל ז"ל, שנהרג במהלך הפגנה בירושלים נגד חוק הגיוס. גוטליב תיארה את תחושותיה בעקבות הצפייה בתיעוד האירוע.

לדבריה, "חשבתי אתמול כשראיתי את האוטובוס גורר את גופתו של נער כל כך צעיר על הכביש, חשבתי שזה משהו שגרם לי לזוועה, אני יוצאת מהמליאה כאן בכנסת, אני שומעת את מירב בן ארי מיש עתיד אומרת, השוטרים אשמים, איך אתם מאשימים את הנהג, איך ואיך? מה מדהים שהרפיון השכלי של השמאל ושנאתם לשרי הממשלה מעביר אותם על דעתם ועל ההכרח לומר, נהג ערבי, ערבי במקרה".

בהמשך הוסיפה גוטליב, "עומד מול הנהג הערבי נער ילד, הוא נוסע עליו גורר אותו במותו בהירצחו עוד נסיעה ארוכה, הסרטון נמצא אצלי בפייסבוק וכולם גס ליבם, למה? כי הוא חרדי. ומה הם אומרים,זה לא פיגוע, זה גם לא תאונה, זה לא רצח, לא לא לא לא לא. הם אשמים החרדים".

בדבריה התייחסה גם לאחריות הנהג ואמרה, "תקשיבו טוב מה שאני אומרת לכם ותראו את הסרטון. יש פה נהג אוטובוס ערבי שגס ליבו גס ליבו בנער חרדי זה מה שיש פה, הוא לא חש סכנה לחייו, לא ידעתי שאם אני יורקת עליך מותר לך לרצוח אותי גם לא ידעתי שאם אני דוחפת אותך מותר לך לרצוח אותי אז אתה נהג אוטובוס לא נותנים לך לנסוע וחרדים צובאים על האוטובוס מסביב לאוטובוס זה יוצר לך סכנה שמצדיקה רצח של ילד".

בהמשך אמרה, "וגורר את הגופה שלו וכולם פה מהשמאל. מי אשם? איתמר, שרים, השוטרים? לא הבנתי. רק לשמאל מותר להפגין?".

גוטליב הבהירה כי אינה מזדהה עם עמדות המפגינים עצמם, אך שללה כל הצדקה לפגיעה בהם, "עכשיו, שלא תבינו, אני לא מסכימה עם מילה שאומרים נציגי הפלג הירושלמי, עם מילה ואז מה? מותר להרוג אותם? לא הבנתי".

בדבריה עברה גם לביקורת פוליטית כלפי נפתלי בנט ואמרה, "נפתלי בנט הוא נוכל שקרן, שהתחיל בגניבת קולות הציונות הדתית והוא בונה על זה שאנשים שוכחים".

בהמשך הוסיפה, "הוא לא דתי בעיניי, הוא לא יראה השם בעיניי והוא לא ימני בעיניי". גוטליב פירטה את ביקורתה גם ביחס לשותפויות פוליטיות שונות והדגישה, "מי שחושב שאפשר להאמין למנצור עבאס לשנייה אחת, ומי שאומר לנו פה שהוא יושב עם יאיר גולן, וכל מה שמעניין אותו זה לחדל ממשלת ימין".

בסיום דבריה התייחסה לשמאל הישראלי ואמרה, "אין להם מה להציע. אין למה שנקרא השמאל מה להציע. כל מה שיש להם להציע זה רק לא ראש ממשלה שלנו ולא חרדים, זאת לא הצעה, עם זה לא מנצחים את אף אחד, את אף אחד".