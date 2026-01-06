חברת הכנסת טלי גוטליב מובילה את סקר הפריימריז בליכוד, שפורסם באתר וואלה.

הסקר מציג את מיקומי הח"כים והשרים המועדפים על מתפקדי המפלגה לקראת הפריימריז הבאים.

אחרי גוטליב מדורג יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, ואחריו חברי הכנסת משה סעדה, אלמוג כהן, והשר ישראל כ"ץ. בהמשך הרשימה: בועז ביסמוט, אלי כהן, עמיחי שיקלי, מירי רגב ומאי גולן.

בולט במיוחד הירידה של ח"כ בועז ביסמוט מהמקום הרביעי בסקר הקודם למקום השישי בלבד. לפי ההערכות, הדבר נובע מכעס בקרב המתפקדים על רקע סוגיית חוק הגיוס.

61% מהמשיבים סבורים שיש לחייב את כלל האזרחים בשירות או להטיל סנקציות.

בעשירייה השנייה ממוקמים שרים וח"כים ותיקים יותר במפלגה. השר יריב לוין ממוקם במקום ה-11, ואחריו ניר ברקת, יואב קיש וגלעד ארדן. השר מיקי זוהר נועל את העשירייה השנייה עם מיקום נמוך יחסית - מקום 20 בלבד.

בסקר השתתפו 1,223 חברי מפלגה - כולם מתפקדי ליכוד פעילים בעלי מאפיינים דמוגרפיים הזהים להתפלגות בקרב חברי המפלגה.