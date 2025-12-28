כ-6,300 עצי זית שניטעו בניגוד לחוק פונו בימים האחרונים מאדמות מדינה באזור חיננית ושקד שבשומרון.

את הפעולה ביצעה יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי בליווי כוחות הביטחון, במסגרת מבצע אכיפה נרחב.

על פי גורמי ביטחון, העצים ניטעו על שטח של כ-240 דונם, כולם בתחומי תכניות מתאר מאושרות של המועצה האזורית שומרון. במהלך המבצע פונו גם מספר בורות מים בלתי חוקיים שנחפרו במקום.

מדובר באחת מפעולות האכיפה המשמעותיות שבוצעו בשטחי יהודה ושומרון בשנים האחרונות - הן בהיקף הקרקע והן במספר העצים שהוסרו.

הפעולה בוצעה בהתאם להנחיות שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', שמוביל מדיניות של חיזוק המשילות בשטחי יהודה ושומרון, אכיפת חוק על אדמות מדינה ומניעת השתלטות בלתי חוקית.

השר סמוטריץ’ התייחס למהלך ואמר כי מדובר בהמשך ישיר למדיניות הממשלה, שמטרתה שמירה על קרקעות המדינה ומניעת קביעת עובדות בשטח.

לדבריו, "מדינת ישראל לא תפקיר את הקרקע ולא תאפשר קביעת עובדות בלתי חוקיות בשטח. נמשיך לבנות את ההתיישבות ולהרוג את רעיון המדינה הפלסטינית. אני מודה למינהל האזרחי ויחידת הפיקוח על הפעילות הנחושה והחשובה".