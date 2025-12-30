ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בראשות ח"כ בועז ביסמוט, אישרה היום (שלישי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק 'הגדלות הרמטכ"ל'.

ההצעה עוסקת בהסדרת סמכות הרמטכ"ל להעניק לפורשי צה"ל רכיב פנסיה מוגדל, וזכתה לתמיכת הרוב בוועדה - חמישה תומכים מול מתנגד אחד, ח"כ עמית הלוי.

החקיקה נועדה לתת מענה לפסיקת בג"ץ, שקבעה כי המדיניות הנוכחית של מתן רכיב "השלמת תקופות שירות" חורגת מהמסגרת החוקית ואינה מעוגנת בדין. בג"ץ קבע כי ההסדר יבוטל ב-1.1.26, אלא אם יוסדר בחקיקה ראשית עד למועד זה.

מאז הפסיקה, התריעו בצה"ל על תחושת חוסר ודאות בקרב אנשי הקבע. רח"ט אכ"א, תת-אלוף אמיר ודמני, דיווח כי התקבלו למעלה מ-300 בקשות פרישה, ועוד כ-300 נוספות נמצאות בבחינה.

לדבריו, נדרשו קידומים מואצים של מפקדים צעירים עם פחות ניסיון כדי למלא את הפערים, על רקע עזיבת משרתי קבע איכותיים.

ההצעה שאושרה קובעת הסדרה של תשלום רכיב "השלמת תקופות שירות" - גם לגמלאים שכבר פרשו, וגם למי שיפרוש בעתיד.

כמו כן, נקבע מנגנון הפחתה חלקית ומדורגת של עדכוני הקצבה בהתאם למדד המחירים, כך ששיעור העדכון יקטן אך הגמלה לא תופחת בפועל. מנגנון זה יחול גם על משרתי קבע בהסדר פנסיה תקציבית שטרם פרשו.

בפתח הדיון דיווח תא"ל ודמני כי הושג הסכם עם ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר ומזכיר הממשלה, לפיו בתוך 120 ימים יסוכם הסדר הפנסיה הצוברת עד ליום 31.12.26. בינתיים, ימשיך צה"ל להעניק את הרכיב לצד הפנסיה התקציבית.

הצעת החוק עוררה התנגדות חריפה מצד ח"כ עמית הלוי, שהגיש למעלה מ-3,000 הסתייגויות. לדבריו, מדובר ב"הלבנת הון של מיליארדים" המתרחשת "מתחת לאף של הציבור", תוך העברת כספים לפורשי קבע במקום לתקצוב ציוד ללוחמים.

בדיון היום אמר ח"כ הלוי: "החוק הזה שמגיע להצבעות בעשרה בטבת - זכר לחורבן, החוק הזה יביא חורבן גדול לחיילי צה"ל, לוחמי צה"ל ומשרתי הקבע בצה"ל".

גם ח"כ משה סולומון הגיש הסתייגויות רבות, אך הציע להסירן בתמורה לעיגון התחייבויות הממשלה בחקיקה פורמלית.