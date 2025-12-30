הבחירות לרבנות העיר באר שבע מקבלות תפנית: שלושה שבועות בלבד לפני מועד ההצבעה, הצטרף אמש (שני) למרוץ לתפקיד רב העיר הרב גד רווח, אחד מבני העיר הוותיקים, ומי שמכהן כיום כרב העיר מצפה רמון ומ"מ רב העיר ערד.

הרב רווח (45), שנולד וגדל בבאר שבע, הוא בוגר ישיבת בני עקיבא בעיר וישיבת ההסדר קרני שומרון, שירת בצה"ל, והוביל יוזמות חינוכיות וקהילתיות מתוך חיבור לערכי הציונות הדתית.

בעיר הוא עומד בראש קהילת "משכן שמעון - בית יוכבד", ושימש בעבר רב היישוב נאות חובב, ראש כולל, ורב במוסדות חינוך תורניים. הוא נחשב לדמות אהודה בציבור הדתי-לאומי, ומתלמידיו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב.

הצטרפותו של הרב רווח משנה את מאזן הכוחות בבחירות, שהיו עד כה קרב בין שני מועמדים עיקריים: הרב אברהם דרעי, אחיינו של יו"ר ש"ס אריה דרעי, והרב יורם הכהן, שנהנה לאורך השנים מתמיכתו של ראש העיר רוביק דנילוביץ'.

מאחורי הקלעים ניטש מאבק פוליטי טעון, כאשר חבר מועצת העיר אמנון כהן, גיסו של הרב רווח, הודיע כי יסיט את תמיכתו מהרב הכהן ויתמוך בגיסו. גם סניף דגל התורה המקומי הודיע על תמיכתו ברווח, והמערכה נפתחת מחדש.

במקומון "חדשות באר שבע" נכתב: "מועמד שלישי מטלטל את הבחירות לרב העיר: הקרב נפתח מחדש". ואכן, במערכת הבחירות המקומית כבר מדווחים על מגעים פוליטיים חדשים.