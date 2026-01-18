הבחירות לרבנות העיר באר שבע צפויות להתקיים בקרוב, בעקבות פטירתו של הרב הראשי לעיר, הרב יהודה דרעי ז"ל.

בין המועמדים הבולטים לתפקיד נמצא בנו, הרב אברהם דרעי, שמבקש להמשיך את דרכו של אביו - צעד שעורר דיון ציבורי והלכתי סוער.

השאלה האם משרת רב עיר עוברת בירושה אינה חדשה, אך המקרה הנוכחי החזיר את הסוגיה לקדמת הבמה. בעוד ישנם תומכים הגורסים כי בנו של הרב המנוח ראוי להמשיך את כהונתו, אחרים טוענים כי מדובר במשרה ציבורית שיש לבחון מחדש בכל סבב בחירות.

רבנים מהציונות הדתית ומהציבור החרדי יצאו נגד רעיון הירושה האוטומטית. בין היתר, טוענים כי ראוי למנות לתפקיד רב עיר רק אדם שמתקבל על דעת הציבור המקומי, תוך בחינה של מעמדו התורני, אישיותו, וקשריו עם הקהילה.

הרב רא"ם הכהן, ראש ישיבת עתניאל ומבכירי הרבנים בציונות הדתית, התייחס לסוגיה בצורה נחרצת. לדבריו, ההלכה קובעת בבירור כי רב עיר צריך להיות אדם שמתקבל על דעת הציבור המקומי, ולא מינוי מבחוץ.

בדבריו הסביר הרב הכהן, "כל שרוח הבריות נוחה הימנו - עושים אותו דיין בעירו. כלומר, מה הדרך לבחור דיין בעיר? לא אומרים יש לי מועמד שלמד בכולל - לא היה ולא נברא. מה הם עושים? הולכים לעיר ורואים מי שנמצא שם. מה כתוב בתורתנו? 'נביא מקרבך, כמוך' - כשצריך למנות רב לעיר, הולכים לשם ורואים".

הרב הכהן גם הביע התנגדות למעורבות של רבנים מחוץ לעיר בקביעת המועמד, ואמר, "האם מותר לראשון לציון לבוא לבאר שבע להחליט על מישהו שלא גר שם? נגד התוספתא ונגד החתם סופר. הדבר הזה מנוגד להלכה באופן מוחלט".

גם הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, הביע הסתייגות מן הגישה הרואה כיום בתפקיד הרבנות נחלת אבות. לדבריו, "בבאר שבע נפטר הרב דרעי ויש לנו את הבן שלו שרוצה גם להתמודד. האם יש לו זכות קדימה ואפשר להתחרות נגדו? איזה קניין יש היום למישהו ברבנות? בזמנו, כשרב היה מתמנה, ידוע הדבר שאם הבן שלו ממשיך דרכו, הוא ממשיך דרכו. היום, מלכתחילה, אין לאף אחד בעלות".

בהמשך התייחס למבנה המינויים ברבנות במדינה והוסיף, "האם מותר להתחרות נגד הראשון לציון בפעם הבאה? כי מלכתחילה נבחר ל-10 שנים. הבחירות הן בידי המדינה". הוא התייחס גם למינוי ערים ויישובים. "בוחרים הרבה פעמים אינשי דלא מעליא. מי שמקומבן, מי שמקושר ויודע לדבר ולשכנע ולהפעיל את הקשרים. האם מערכת המדינה מושתתת על מי שהכי טוב יקבל? הלוואי".

כזכור, במהלך הלווית הרב דרעי ז"ל, הכריזו הרבנים שספדו אחר לכתו כי בנו הרב אברהם דרעי ימלא את מקום אביו. "אנחנו רוצים להכתיר את בנו רבי אברהם דרעי, 'תחת אבותך יהיו בניך', יש תשובה ב'יביע אומר' שמרן זצ"ל כותב 'יש ירושה ברבנות'", אמר הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

גם ראש ישיבת 'פורת יוסף', הרב משה צדקה, התייחס לכך. "בוודאי שבנו רבי אברהם ימלא את מקומו, חיבר הרבה ספרים, היה אצלי, תלמיד חכם וחשוב, הוא ימלא את מקומו בעזרת ה'".