המוסד הביע הבוקר (שני) תמיכה עקרונית בהצעת החוק להטלת עונש מוות למחבלים.

הדברים נאמרו בדיון חסוי שהתקיים בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל.

במהלך הדיון, שעסק בהצעת החוק, ציין נציג המוסד כי "במכלול כל השיקולים ובראייה רחבה, אנחנו תומכים בהצעת החוק באופן עקרוני".

יחד עם זאת, הדגיש נציג הארגון כי יש מקום לשמור על שיקול דעת שיפוטי, וציין כי "אנחנו מבקשים להותיר שיקול דעת לבית המשפט לחרוג מהעונש".

בדיון שנערך בשבוע שעבר נציג שירות הביטחון הכללי חשף כי הארגון תומך באופן רשמי בחוק עונש מוות למחבלים.

במהלך הדיון הציג נציג השב"כ את שינוי הגישה של הארגון כלפי סוגיית עונש המוות, והסביר כי מדובר בצעד הרתעתי הכרחי, שראוי להשאיר לו מקום בשיקול הדעת של המערכת.

לדבריו, הארגון מעריך כי לעונש מוות יש אפקט הרתעתי משמעותי. הוא הסביר כי "הסיבה לכך שהעמדה השתנתה והיום אנחנו כן תומכים היא שבעבר חששנו מתגובת חמאס עם החטופים, והחשש הזה השתנה, וכן השתנה החשש מתגובת המחבלים בבתי הכלא".

הוא ציין לסיום כי "בתחום זה נעשה שינוי דרמטי בשנתיים האחרונות, ויש הרתעה ושליטה מוחלטת".