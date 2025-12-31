מערכת חורפית צפויה להיכנס לישראל הלילה (רביעי), עם גשמים כבדים, סופות רעמים, שלג בחרמון וסכנה להצפות ושיטפונות.

הגשמים הראשונים יירדו בצפון הארץ בשעות הלילה המאוחרות ויתפשטו לשרון, השומרון ומרכז הארץ לפנות בוקר.

בשעות הבוקר והצהריים של יום חמישי תגיע המערכת לשיאה - עם כמויות גשם חריגות של עד 100 מ"מ בגוש דן, לאורך החוף ובשומרון.

בערי החוף, השומרון וירושלים קיים חשש כבד מהצפות בכבישים, שכונות ונקודות ניקוז. השירות המטאורולוגי קורא להימנע מנסיעות מיותרות ולהרחיק רכבים מאזורים מועדים.

במקביל, קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הנגב. הציבור מתבקש שלא להתקרב לנחלים ולערוצי זרימה, במיוחד החל משעות אחר הצהריים של חמישי ועד שישי בבוקר.

בלילה שבין חמישי לשישי ייחלשו הגשמים בצפון, אך יימשכו במרכז ובדרום. הרגיעה המלאה צפויה רק בשישי אחר הצהריים, ובשבת תחול התחממות קלה.

לפי הנתונים, מרבית אזורי הארץ נמצאים מעל ממוצע המשקעים לעונה - במיוחד בצפון הנגב ובחוף הדרומי. הגירעון המשמעותי נותר בגליל העליון ובצפון-מזרח. המערכת הקרובה צפויה לצמצם את הפער.