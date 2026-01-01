משפחת זקס מסידני, אוסטרליה, האב טרוור, האם דלית ובתם אשירה, היא המשפחה הראשונה לשנת 2026 שעושה עלייה לישראל.

השלושה נחתו זמן קצר לאחר חצות בנמל התעופה בן גוריון, שם קיבלו את פניהם נציגי משרד העלייה והקליטה והעניקו להם תעודות זהות ישראליות.

בנוסף, בנם של בני הזוג, לוי זקס, עלה ארצה קודם לכן והתגייס לשירות בצה"ל.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, בירך את המשפחה עם הגעתה ואמר, “הבחירה של משפחת זקס בעלייה לישראל, ובפרט כאשר בנם משרת בצה"ל, משמחת ומעודדת. אנו פועלים לעלייתם של יהודי אוסטרליה לישראל וכבר עשינו ונעשה צעדים משמעותיים לשם כך".

משרד העלייה והקליטה מסר כי משפחת זקס הצטרפה ליותר מ-22,000 עולים שעלו לישראל במהלך השנה החולפת.

עוד נמסר כי המשרד פועל בימים אלו לקידום תוכניות חדשות שמטרתן לעודד עלייה של יהודים מרחבי העולם לישראל.