בוועידת "הפרעה טובה", המיזם המשותף והייחודי של ישיבת "חיצים" וערוץ 7, נחשף טפח מעולם החינוך המורכב והמאתגר של ימינו, עולם הדורש הרבה מעבר להוראה פרונטלית רגילה. בלב הדיון, שעסק באתגרים החינוכיים של הנוער בדור הנוכחי, התיישב לשיחה צפופה

אלנתן גוטווירט יועץ חינוכי בישיבת חיצים, מספר בועידת "הפרעה טובה" של הישיבה וערוץ 7, על השיטות החינוכיות שמתאימות לדור הצעיר הנובעות מתוך האתגרים הקיימים.

לחצו כאן לפרטים נוספים על הלימודים בישיבת חיצים

גוטווירט חי ונושם את השטח החינוכי כבר למעלה מחמש-עשרה שנה. את דרכו החל כמחנך כיתה, תפקיד אותו מילא במשך עשור וחצי ובשנה האחרונה משמש כיועץ. המעבר הזה, מלב העשייה הכיתתית אל המבט המערכתי הרחב של הייעוץ, מעניק לו פרספקטיבה ייחודית המשלבת את ההיכרות האינטימית עם התלמיד הבודד יחד עם ההבנה של המעטפת הטיפולית הנדרשת.

הוא מתאר כי בישיבת "חיצים" לא מסתפקים במודל הסטנדרטי של יועץ בית ספרי בודד, אלא המוסד החינוכי מבין שכל תלמיד הוא עולם ומלואו, ושלעיתים, כדי להגיע לליבו של נער, נדרש צוות שלם שחושב, מתכנן ופועל יחד. המערכת כוללת רכז חינוך מיוחד ורכז הוראה מתקנת, אשר יחד מבצעים מיפויים עמוקים. המטרה לאבחן לא רק לצורך שיפור הציון אלא לראות את כלל צורכי התלמיד ולהתאים אותם ליכולת המורים.

"לכל כיתה יש צוות חינוכי - מדריך ומחנך שפועלים יחד. לצד זאת יש להם עובד או עובדת סוציאלית. שיתוף הפעולה הזה מביא ליצירת 'שולחנות עגולים' שבועיים שבהם יושבים כל הגורמים הרלוונטיים - היועץ, העובדת הסוציאלית, הר"מ והמדריך. יחד הם בוחנים את הדופק הכיתתי, מזהים מצוקות או אתגרים, וחשוב מכך - בונים מענים מדויקים.

אולם המעטפת החינוכית אינה נעצרת בגבולות הכיתה או בשיחות הנפש. גוטווירט חושף כיצד המוסד משלב כלים טיפוליים מגוונים שנועדו לאפשר לתלמידים לבטא את עצמם בדרכים לא ורבליות, ולעקוף לעיתים את המחסומים שמציב הדיבור הישיר.

עבור תלמידים הזקוקים למענה נוסף, קיים צוות טיפולי עשיר ומגוון הכולל מטפלת באומנות, פסיכודרמה ומוזיקה. גולת הכותרת במערך הטיפולי, כפי שמתאר זאת גוטווירט, היא החיבור לטבע ולבעלי החיים באמצעות חוות סוסים. השילוב הזה, בין הטיפול הרגשי הקונבנציונלי לבין העבודה בחווה, מאפשר לנערים לחוות חוויות הצלחה, אחריות ורוגע במרחבים שונים מהכיתה הסגורה.

הורים רבים הצופים בראיון מחפשים, מעבר להבנת המבנה המוסדי, גם את הכלים הפרקטיים להתמודדות בבית. גיל ההתבגרות מביא עמו אתגרים תקשורתיים לא פשוטים, והורים מוצאים את עצמם לא פעם מול "קיר" של שתיקה או תשובות חד-הברתיות. כשגוטווירט נשאל על טיפים להורים, הוא בוחר להחזיר אותם אל הבסיס הראשוני ביותר של ההורות - הסקרנות.

רוצים לשמוע עוד על ישיבת חיצים? לחצו כאן

הוא מבקש מההורים להיזכר בימים שבהם הילדים היו קטנים, באותה התלהבות טבעית מכל ציור או יצירה שהביאו מהגן. "החיים מאוד מאוד סוחפים אותנו, ואנחנו לא מספיק נוכחים", הוא מודה בכנות, "אז אם אנחנו נהיה סקרנים כלפי הילדים שלנו, הנערים שלנו, זה יפתח ערוץ של תקשורת".

כדי להמחיש את העיקרון הזה, גוטווירט משתף בפרקטיקה אישית שלו כמחנך. הוא נהג לשלוח להורים תמונות חיות מהנעשה בכיתה, לא רק כעדכון אינפורמטיבי, אלא ככלי עזר להורים ליצירת שיח. המטרה היא למנוע את הסיטואציה המוכרת והשחוקה שבה הילד חוזר הביתה, ההורה שואל "מה נשמע?", והילד עונה "אחלה" ומסתגר בחדרו.

הוא מציף נקודה משעשעת אך כואבת לגבי המילה "אחלה". הוא מצטט תובנה שלמד מהרב דוב זינגר, ראש ישיבת מקור חיים, שלפיה "אחלה" הם ראשי תיבות של "אני חי, למה התקשרת או למה התעניינת". זוהי תשובה שנועדה לסגור את השיחה, לא לפתוח אותה. לכן, העצה של גוטווירט היא לא לוותר, גם כשנתקלים בציניות או בתשובות קצרות כמו "סבבה". "אם אנחנו נשמור כל הזמן על ערוץ שמתעניין, באמת מסתקרן מה היה, התקשורת תשתפר".

לקראת סיום השיחה, עולה נושא ההתמדה והסירוב להתייאש - מסר מרכזי העובר כחוט השני לאורך כל הוועידה. גוטווירט בוחר לחתום בסיפור אישי מרגש מהשבוע האחרון, שממחיש יותר מכל תאוריה את פירות ההשקעה. הוא מספר על ביקור שערך בישיבת הסדר, שם פגש בוגר של ישיבת "חיצים". אותו בוגר, כך מספר גוטווירט, התמודד בעברו עם קשיים לימודיים משמעותיים ולקויות למידה. המעבר לעולם הישיבתי הגבוה, עם לימוד הגמרא האינטנסיבי, היה אמור להיות עבורו מכשול בלתי עביר.

אולם המציאות הוכיחה אחרת. כשגוטווירט פנה לר"מ של אותו בוגר בישיבת ההסדר ושאל על תפקודו, התשובה שקיבל הייתה מפתיעה ומרגשת: "תביא לי עוד תלמידים כאלו". הר"מ תיאר בחור שלמרות הקשיים האובייקטיביים, "שובר שיניים" ומתמיד בלימוד.

הסיפור הזה הוא תמצית הסיפוק החינוכי עבור גוטווירט והצוות - הידיעה שהכלים שניתנו לנער בישיבה התיכונית - ההתמדה, כוח הרצון והאמונה בעצמו - ממשיכים ללוות אותו גם בהמשך החיים.

לפרטים נוספים על ישיבת חיצים - לחצו כאן