מצבור נשק חריג אותר ברכב בצפון דוברות המשטרה

המשטרה איתרה הבוקר (שבת) מצבור נשק חריג בתוך רכב שעמד סמוך לשכונת מגורים בראש פינה.

בתוך הרכב נמצאו טילי כתף מסוגים שונים, מטענים, חומר נפץ, מקלע נגב, כלי נשק ארוכים, אקדחים, רימונים ותחמושת רבה.

האירוע החל כאשר רפ"ק יריב בוחניק מהמחוז הצפוני הבחין ברכב שעורר את חשדו, בזמן שטייל עם כלבו בשעות הבוקר. למקום הוזעקו שוטרים, ולאחר בדיקות ראשוניות עלה רף החשד. הזירה נסגרה וחבלני המשטרה הוזמנו לטיפול באירוע.

במהלך בדיקת הרכב נחשפו הכוחות לכמויות גדולות של אמצעי לחימה. על פי החשד הראשוני, מרבית האמל"ח נגנב מצה"ל. במשטרה נמסר כי נפתחה חקירה וכי "כל הכיוונים נחקרים".

רפ"ק יריב בוחניק משחזר דוברות המשטרה

רפ"ק בוחניק שחזר את האירוע ואמר, "בתשע בבוקר יצאתי עם הכלב לטיול בוקר. הבחנתי ברכב הזה, היה לו מספר סימנים מחשידים. עשיתי סיבוב סריקה ויזואלית מסביב לרכב, והיו שם כמה ממצאים שלא הסתדרו לי עם הנסיבות".

הוא הוסיף: "הרמתי טלפון לתחנה וביקשתי להזניק ניידת שתגיע למקום. אני שמח שבזכות הערנות שלי מנענו אסון מאוד כבד ושמרנו על חיי האזרחים. אם הרכב הזה חלילה היה נדלק - הוא היה מתפוצץ והיה אסון".

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי המחוז הצפוני ממשיכים לפעול בנחישות נגד פשיעה חמורה והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים למען שמירה על ביטחון הציבור. במהלך שנת 2025 נתפסו בתחומי המחוז הצפוני יותר מ-1,000 אמצעי לחימה וסוכלו חוליות חמושות".