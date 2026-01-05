אביה פלג, אישה צעירה, אם לשניים, נולדה וגדלה במשפחה מסורתית אך לא שומרת שבת. לאחר שירותה הצבאי עשתה תפנית משמעותית והחלה תהליך של חזרה בתשובה.

לדבריה, הכול התחיל במדרשייה "נתיב בינה" בירושלים, שם נחשפה ללימוד ההלכה והתכנים שהציתו בה את החיבור לעולם התורה.

במהלך הדרך הכירה את בעלה, גם הוא חוזר בתשובה, בן יחיד ממושב גינתון. תחילתו של החיבור שלו לתורה הייתה דווקא מטעמים טכניים - רצון לקבל פטור זקן בצבא. "הוא התחיל ללכת אל התפילות בבוקר ולהקפיד על שלוש התפילות במהלך היום ולהניח תפילין, מתוך שלא לשמה בא לשמה", היא משתפת.

בהמשך, החיבור הפך למשמעותי הרבה יותר. בעלה למד במכון מאיר, ובמהרה הפך לאברך מן המניין. לדבריה, "את מקבלת בעל אחר, מה התורה עושה לו ואיך היא משנה אותו, זה ממש עולם אחר".

על אף הקשיים הכלכליים והאתגרים היומיומיים, פלג מתארת תחושת שליחות וסיפוק עמוק. "זה משתלם, יש לי סיפוק גדול מאוד. לפעמים לא קל אבל זה מתגמד. אין ספק, אנחנו מרוויחים את חיי העולם, אז את חיה חיים של משמעות".

את שגרת יומה היא מתאימה לזמני הלימוד של בעלה, כולל נסיעות עם הילדים בתחבורה ציבורית רק כדי שלא יפסיד לימוד. "אני עושה המון השתדלויות. העיקר שהוא לא ייצא מלימוד התורה".

במהלך השיחה, פלג התייחסה גם למתח בין לימוד תורה לשירות צבאי והבהירה: "לשבת וללמוד זה לא פחות מללכת ולהיות לוחם בקרב ואין ספק שללכת אל הקרב והשירות בצבא זה דבר שהוא לא פחות חשוב. בסוף זו המדינה והארץ שלנו כאן, זו שליחות ומצווה לא פחות מלימוד תורה".