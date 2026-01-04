מגיש "הצינור" גיא לרר תוקף בחריפות את מיזם "הסל של ישראל" של שר הכלכלה ניר ברקת, שהושק היום (ראשון) בטענה שהוא נועד להפחית את יוקר המחיה.

לרר, שיזם בעצמו סופר חברתי המציע מחירים מוזלים, טוען כי מדובר ביוזמה מזיקה, שתגביר את חוסר האמון הציבורי ותשרת דווקא את המונופולים הגדולים.

"גם במבול ה'יוזמות' הפופוליסטיות והאוויליות שנוחתות והולכות לנחות עלינו בשנת בחירות", כתב לרר, "יוזמת ה'סל של המדינה' של ניר ברקת, כבר מועמדת לזכיה בתואר המפוקפק של הגרועה מכולן". לטענת לרר, לא מדובר רק במהלך חסר תועלת, אלא בכזה שיש בו "פוטנציאל לנזק של ממש".

לדבריו, העובדה שהרשת שתוזיל מחירים תזכה בקמפיין ממשלתי בשווי 50 מיליון ש"ח היא בעייתית במיוחד: "רק הפרטים היבשים כבר מטומטמים לעילא - השר מעמיד סל מצומצם ביחס להיצע הקיים - רשת השיווק שתוזיל את המחירים באופן העמוק ביותר תזכה לקמפיין משרד הכלכלה בשווי 50 מיליון ש"ח מכיסי הלקוחות הנעשקים בסופר, להלן הציבור".

בהמשך דבריו התריע מפני תוצאה הפוכה מזו שהתוכנית שואפת להשיג, "עכשיו, עזבו שבסל נמצאים המוצרים של המונופולים הכי דורסניים, אלו שברקת עצמו המליץ לא לקנות בכלל ביוזמת המדבקות האדומות שלו. העניין האמיתי הוא שהדרישה מרשתות השיווק להוזיל על חשבונן, תגרום להם בעצם למכור אותם בהפסד. הסוד הכי לא שמור בענף הוא שעל מבצעי כסאח הפסדיים מפצים בהעלאות במקומות אחרים. הצרכן לא ירוויח שקל בחישוב של סל קניה נרחב".

לרר הסביר שהמהלך עלול לפגוע בעסקים הקטנים, "החברות הישראליות הקטנות יפסידו כי יקנו את מוצריהן פחות".

עוד טען כי "המונופולים הגדולים ירוויחו כי יקנו את מוצריהן יותר, ובאותו מתחם רווח מבחינתן (!). והכי גרוע: מי שיוכל להרשות לעצמו להוריד מחירים הן הרשתות שהרווח הגולמי שלהן הוא הכי גדול מראש".

לסיום כתב, "ועכשיו הנה תסריט לא מופרך: שופרסל או קרפור היקרות דרמטית ביחס לרמי לוי ואושר עד משקיעות במשחק הזה כמה גרושים שלא משפיעים עליהן באמת ובטח לא על הסל שלהן. גם ככה הן עושות את זה ב'מבצעים'. אלא שהפעם הן מקבלות במתנה קמפיין (!) של משרד הכלכלה שיכתיר אותו כהכי זולות ויגרום למי שעדיין מאמין למישהו בממשלה הזאת ללכת ולתדלק עוד ועוד את יוקר המחיה. באמת, אמנות של טמטום. אמנות".

גיא לרר צילום: Yonatan Sindel/Flash90

במסגרת המיזם עליו הכריז ברקת, מוביל המשרד הליך תחרותי פתוח בין רשתות קמעונאות ארציות, שבמסגרתו תיבחר רשת אחת שתתחייב למחיר הנמוך ביותר עבור סל של 100 מוצרים הנמכרים ביותר בישראל.

הרשת הזוכה תתחייב למכור לציבור את סל המוצרים במחיר המוזל אליו התחייבה לאורך תקופה של שישה חודשים, עם אפשרות להארכה לחצי שנה נוספת, והיא תלווה בקמפיין ציבורי רחב היקף בהובלת המדינה.

המיזם מבוסס על הליך תחרותי ושקוף, במסגרתו מפרסם משרד הכלכלה סל מוצרים סגור ומוגדר מראש, הכולל מחיר ייחוס לכל מוצר ולסל כולו. רשתות הקמעונאות המתמודדות נדרשות להגיש הצעת מחיר לכל אחד מהמוצרים, כאשר הזוכה תיקבע על פי המחיר הכולל הנמוך ביותר, בכפוף לעמידה מלאה בתנאי הסף.

ההשתתפות פתוחה לרשתות בעלות לפחות 40 סניפים פיזיים פעילים, בפריסה של לפחות שבעה מתוך תשעה אזורים בארץ. הן נדרשות להתחייב לזמינות רציפה של רוב מוצרי הסל, למחירים קבועים לאורך התקופה, ולמכירה מקוונת ככל שקיימת.

המהלך נועד לדברי ברקת לייצר השפעה ממשית על יוקר המחיה, להוזיל מוצרים חיוניים, להגביר תחרות, להעצים את שקיפות המחירים ולאפשר השוואה פשוטה בין הרשתות. משרד הכלכלה אף יקים אתר ייעודי לציבור לצורך פיקוח ומעקב אחר המחירים וההתחייבויות.