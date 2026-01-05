בבית העלמין קריית שאול בתל אביב מובא למנוחות היום (שני) נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע השופט בני שגיא שהרג אתמול בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6.

שגיא, בן 54, רכב על אופנוע כאשר נפגע מרכב פרטי. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו כשהוא שוכב על הכביש, מחוסר הכרה וללא סימני חיים.

מוקדם יותר האריך בית המשפט את מעצרו של הנהג הפוגע ביממה. בדיון נחשף כי המשטרה מייחסת לחשוד עבירות של המתה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת סמים.

מפרטי החקירה הראשוניים עולה כי שגיא רכב על אופנוע, ונפגע מרכב שסטה מהכביש, ככל הנראה בדרכו לדרך עפר צדדית. התאונה התרחשה סמוך לאל-עזי, בין מחלף קריית גת למחלף שורק.