תושבים מערים רבות ברחבי הארץ שיתפו היום (שישי) תמונות של מדפי חלב ריקים במכולות וברשתות השיווק, לצד שלטים המגבילים את רכישת החלב ליחידה אחת בלבד ללקוח.

מה שהחל כחוסרים נקודתיים הפך בימים האחרונים לתופעה רחבה יותר, כאשר צרכנים מדווחים על קושי מתמשך להשיג חלב בסיסי. חלק מהמשפחות טוענות כי הן נאלצות לעבור בין מספר חנויות או לצמצם בצריכה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לנושא בשיחה עם ערוץ 7, ואמר כי הוא מקבל בשבועות האחרונים עשרות פניות דומות מדי יום. לדבריו, מקור הבעיה נעוץ במבנה הריכוזי של שוק החלב בישראל - "האופן המעוות בו מתנהל שוק החלב בישראל".

השר הצהיר כי הוא נחוש לקדם את רפורמת החלב, שנועדה לפתוח את השוק לתחרות, וטען כי המתנגדים לה משרתים אינטרסים של מונופולים.

סמוטריץ' שיתף תמונה מהמכולת ביישובו קדומים, בה נראית הודעה על הגבלת מכירה, וכתב כי מדובר במציאות "בלתי מתקבלת על הדעת במדינה מתקדמת".

"עכשיו במכולת שלנו בקדומים", כתב בפוסט שפרסם. "בשבועות האחרונים אני מקבל עשרות פניות כאלה ביום. זו מציאות בלתי מתקבלת על הדעת במדינה מתקדמת כמו ישראל והיא נובעת במישרין מהאופן המעוות שבו משק החלב מתנהל".

"אני נחוש לתקן את זה ולהעביר בעזרת השם את רפורמת החלב", הצהיר. "מי שמתנגד לה עובד אצל המונופולים ופועל נגד אזרחי ישראל ואני לא מתכון להיכנע להם. יכול להיות כאן חלב בשפע, יכול להיות כאן זול", סיים.