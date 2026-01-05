עמית סגל מגיב לניר ברקת ללא קרדיט

הפרשן הפוליטי עמית סגל תקף את שר הכלכלה ניר ברקת בעקבות היוזמה האחרונה שהציג, במסגרתה תיערך תחרות בין רשתות השיווק על מחיריהם של 100 מוצרים בסיסיים.

הרשת שתציע את הסל הזול ביותר - תזכה בתמריץ כספי מהמדינה.

"איך יודעים שהפריימריז מתקרב? כששרים מתחילים להתחרות מי עושה יותר שטויות", פתח סגל. "השיא עד עכשיו שייך לניר ברקת".

לדברי סגל, מדובר במודל שמזכיר מדינות עם כלכלה מקרטעת: "נשמע טוב, נכון? מי לא רוצה לשלם פחות? קוראים לזה ונצואלה. כאשר הממשלה מפסיקה להאמין בשוק הפתוח, בתחרות החופשית, ומתחילה להכניס את היד שלה לתוך המוצרים הבסיסיים שיש. בסוף זה תמיד נגמר בתורים ארוכים ובמדפים ריקים".

הוא הזכיר את מחסור החלב כדוגמה: "מי שלא מאמין שילך, בהזדמנות זאת בסופר, אל המדף של החלב, ויבדוק האם המחסור שם עדיין נמשך, כי גם שם המדינה החליטה להתערב במחירים".

"ניר ברקת, תעזוב את הכסף שלנו במנוחה", חתם סגל. "תחשוב על דרך אחרת להיבחר גבוה בפריימריז של הליכוד. כי אם מישהו היה בא אליך כאיש עסקים ואומר את הדבר הזה, היית שולח אותו לדרך עם מכתב פיטורים".