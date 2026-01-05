חשודים בהסתה נעצרו דוברות המשטרה

לוחמי יס"מ מרחב יהודה עצרו הלילה (שני) שני חשודים תושבי הכפרים דורא וא-דווארה-בני נעים, בעקבות פרסומים מסיתים שפרסמו ברשתות החברתיות. המעצר בוצע בשיתוף חטיבת יהודה של צה"ל ובהכוונת מודיעין פיקוד המרכז.

החשוד הראשון, תושב א-דווארה-בני נעים בשנות ה-20 לחייו המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, נעצר בעקבות פעילות מדויקת של לוחמי יס"מ יהודה בהכוונת חמ"ל רוא"ה ומודיעין מרחבי. על פי החשד, פרסם תכנים מסיתים הקוראים לפיגועים נגד ישראל.

בהמשך הלילה, עצרו הלוחמים חשוד נוסף בכפר דורא, גם הוא מזוהה עם חמאס.

החשוד פעל לפי החשד באמצעות רשתות כמו פייסבוק, אינסטגרם וטלגרם, והפיץ תכנים המעודדים ביצוע פיגועים בגזרת יהודה ושומרון.

במהלך החיפושים שנערכו במעמד המעצר, נתפסו מכשירי טלפון ניידים ומחשב שעל פי החשד שימשו את השניים להפצת התכנים. שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת חברון של מחוז ש"י.