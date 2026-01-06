ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען הבוקר (שלישי) בראיון ל'גלי צה"ל' כי "בממשלת השינוי היה גורם שלא רצה לגייס חרדים", אך נמנע מלנקוב בשמו של אותו גורם.

עם זאת, במערכת הפוליטית טוענים כי לפיד כיוון בדבריו לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

בתוך כך, בנט הציג אמש את תוכנית ההטבות שלו למילואימניקים ולחיילי סדיר משוחררים. בין ההטבות: יינתנו מיליון שקלים לרכישה דירה ראשונה, קדימות לדירה בכל מכרז מדינה, ותואר ראשון חינם לכלל המשרתים.

"הפירמידה הישראלית מתהפכת", אמר בנט. "ככה זה יעבוד - אנחנו לוקחים את 25 מיליארד השקלים, שהולכים למשתמטים ולכספים הקואליציוניים, ומעבירים את הכול למשרתים".

לדבריו, בראש הפירמידה ימוקמו משרתי המילואים, אחריהם חיילים משוחררים, ובתחתית - מי שלא שירת כלל.

בנט הדגיש: "תמיכה בחוק המשרתים היא תנאי כניסה לכל מי שרוצה להצטרף לממשלה בראשותי. זה חוק הדגל של הממשלה הבאה".

עוד הוסיף: "המהלך שלנו ישחרר למשק מעל 100 מיליארד שקלים תוצר שכרגע נשרפים בגלל מנגנון ההשתמטות. אנחנו מעצבים את המדינה מחדש".