מו"ל העיתון החרדי 'לכתחילה', מוטי רובינשטיין, תוקף בחריפות את ההנהגה החרדית בעקבות האסון בהפגנת החרדים שנערכה אמש (שלישי) בירושלים, ובה נדרס למוות נער בן 14.

"אני פשוט לא מסוגל לשתוק יותר", כתב רובינשטיין בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. "נדרס למוות נער חרדי בהפגנה נגד הגיוס בירושלים. תמונות של האירוע הטרגי הזה לא יוצאות לי מהראש. לבי עם המשפחה, באמת. אבל הכאב הופך לכעס גדול".

רובינשטיין מתח ביקורת קשה על התגובות הפוליטיות: "כל הפוליטיקאים, מש"ס, מיהדות התורה, מהאופוזיציה ומהקואליציה, רצים להאשים את הנהג הדורס ומסירים מעצמם כל אחריות".

הוא תהה על אחריות ההנהגה הרוחנית: "מה עם ההנהגה שלנו? מה עם הרבנים והאדמו"רים ששולחים אלפי אנשים, כולל ילדים ונערים, לחסום כבישים בלי שום תיאום, בלי אבטחה, בלי מחשבה על הסכנות?".

לדבריו, מדובר בהתנהלות מסוכנת שחוזרת על עצמה: "ההפקרות הזאת מטורפת, הכתובת על האספלט כבר מזמן, ובטח מאז אסון מירון שבו נהרגו 45 אנשים בגלל אותה התנהלות חסרת אחריות בדיוק. למדנו משהו? כלום. שום דבר. ועכשיו שוב משלמים בדם של נער תמים".

רובינשטיין טוען שמאבקים פוליטיים של מנהיגי הציבור החרדי מסכנים את החיים של הציבור ושל הילדים. "נמאס לי שכל פעם שקורה אסון, כולם מאשימים את 'האחר' ומתחמקים מאחריות", כתב.

"אני דורש חקירה אמיתית", הוסיף והבהיר שהחקירה צריכה להיות לא רק נגד הנהג, "אלא גם נגד מארגני ההפגנה, נגד מי שקראו לצאת לרחובות בלי תכנון, נגד מי שמעדיף כוח פוליטי על פני חיי אדם".

את דבריו סיים בקריאה: "די להפקרות, די לסיכון חיי ילדים בשביל נקודות פוליטיות. הגיע הזמן שהקהילה החרדית תתעורר ותדרוש מנהיגות אחראית - לפני האסון הבא".