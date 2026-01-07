העיתונאי החרדי אריה ארליך הגיב לדריסתו של הנער יוסף אייזנטל ז"ל במהלך הפגנת החרדים בירושלים, וקרא לחשבון נפש ציבורי נוקב בתוך המגזר החרדי.

"קצת חשבון נפש בערב מזוויע כזה", כתב ארליך ברשתות החברתיות. "הטרגדיה האיומה שקרתה הערב עוד תיחקר. יימצאו האשמים, או שלא".

"אנחנו כציבור", המשיך ארליך, "נישאר עם סימני שאלה וחשבון נפש פנימי: האם מוצדק להפגין בכל מחיר? האם חיי אדם לא הוזלו קצת בתודעה הציבורית שלנו מאז אסון מירון ועד היום? והאם מישהו לוקח אחריות על צעירים שבחסות הפגנה נגררים למחוזות מסוכנים בגוף ובנפש?"

את דבריו סיים ארליך באמירה נחרצת: "הרבה שאלות. אפס תשובות. ואת החיים של הקרבן הנער יוסף אייזנטל ז"ל שום דבר כבר לא יחזיר".

אירוע הדריסה התרחש אמש במהלך הפגנה סוערת של הציבור החרדי נגד גיוס לצה"ל. המפגינים חסמו כבישים מרכזיים בירושלים, הבעירו פחים והתגודדו סביב כלי רכב שעברו במקום.

אחד מכלי הרכב שהותקפו, אוטובוס בקו 64, הפך למוקד של עימות חריג שהסתיים בטרגדיה.

המפגינים תועדו כשהם מקיפים את האוטובוס מכל צדדיו, חוסמים את דרכו תוך צעקות וניסיונות לפגוע בו. בשלב מסוים, הנהג פאחרי חטיב תושב מזרח ירושלים, פרץ במהירות קדימה, לתוך קהל המפגינים.

רגע הדריסה יהודה אהרוני, ערוץ 14

יעקב זימברג, ששהה בזירה, סיפר לחדשות 12: "האוטובוס הגיע, חסמו אותו בחורים. הוא הזעיק עזרה, היה לו קול של ערבי. נגעו לו לווישרים, חסמו אותו ונתנו לו מכות על השמשה. הוא החליט משום מקום ללחוץ פול גז".

דובי כהן, עד ראייה, הוסיף "היו שם כמויות בחורים לפניו. הוא פשוט העיף משם כמויות של בחורים. ראיתי במו עיניים שני בחורים נגררים על הגלגל שלו".

עד ראייה נוסף סיפר "ירקו על הנהג, לא היה לו איך לצאת והוא נכנס בכל החרדים ודרס אותם. אני עפתי הצידה, היו שם עוד שלושה מתחת לאוטובוס. היה שם עוד רחוב, הוא דרס שם עוד שלושה אנשים ועכשיו יש שם ילד דרוס".

שי, שראה את האירוע מתרחש מול עיניו, תיאר כיצד סייע לשוטרים לעצור את הנהג. "נסעתי עם הקטנוע וחסמתי אותו. לאחר עשר שניות כבר השוטרים היו בתוך האוטובוס וניסו. נלחמנו עם הנהג והוא הרים עלינו ידיים".