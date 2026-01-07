המשטרה מייחסת לפאחרי חטיב, נהג האוטובוס שדרס למוות את הנער יוסף אייזנטל ז"ל בהפגנת חרדים בירושלים, עבירה של רצח בנסיבות מחמירות.

חטיב, תושב מזרח ירושלים, יובא היום (רביעי) לדיון בבית משפט השלום בעיר, והמשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו ב-15 ימים.

על פי הודעת המשטרה אמש, "מתחקור ראשוני של הנהג עלה כי הוא הותקף על ידי מפרי סדר", ובהתאם לכך הוגדר האירוע כדריסה במהלך הפרת סדר. עם זאת, בעקבות התפתחות בחקירה שודרג סעיף החשד - לעבירה של רצח.

עוד נמסר מהמשטרה כי לחטיב אין רקע פלילי, והוא אף התקשר למוקד המשטרה זמן קצר לפני הדריסה, וטען כי הותקף בידי עשרות מפגינים וביקש סיוע.

אירוע הדריסה התרחש אמש במהלך הפגנה סוערת של הציבור החרדי נגד גיוס לצה"ל. המפגינים חסמו כבישים מרכזיים בירושלים, הבעירו פחים והתגודדו סביב כלי רכב שעברו במקום.

אחד מכלי הרכב שהותקפו, אוטובוס קו 64, הפך למוקד של עימות חריג שהסתיים בטרגדיה.

המפגינים תועדו כשהם מקיפים את האוטובוס מכל צדדיו, חוסמים את דרכו תוך צעקות וניסיונות לפגוע בו. בשלב מסוים הנהג פאחרי חטיב פרץ במהירות קדימה, לתוך קהל המפגינים.

רגע הדריסה יהודה אהרוני, ערוץ 14

יעקב זימברג, ששהה בזירה, סיפר לחדשות 12: "האוטובוס הגיע, חסמו אותו בחורים. הוא הזעיק עזרה, היה לו קול של ערבי. נגעו לו לווישרים, חסמו אותו ונתנו לו מכות על השמשה. הוא החליט משום מקום ללחוץ פול גז".

דובי כהן, עד ראייה, הוסיף: "היו שם כמויות בחורים לפניו. הוא פשוט העיף משם כמויות של בחורים. ראיתי במו עיניים שני בחורים נגררים על הגלגל שלו".

עד ראייה נוסף סיפר: "ירקו על הנהג, לא היה לו איך לצאת והוא נכנס בכל החרדים ודרס אותם. אני עפתי הצידה, היו שם עוד שלושה מתחת לאוטובוס. היה שם עוד רחוב, הוא דרס שם עוד שלושה אנשים ועכשיו יש שם ילד דרוס".

שי, שראה את האירוע מתרחש מול עיניו, תיאר כיצד סייע לשוטרים לעצור את הנהג. "נסעתי עם הקטנוע וחסמתי אותו. לאחר עשר שניות כבר השוטרים היו בתוך האוטובוס וניסו. נלחמנו עם הנהג והוא הרים עלינו ידיים".