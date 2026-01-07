מפלגת הליכוד הכחישה הבוקר (רביעי) את הדיווח שפרסם עמית סגל בערוץ 12, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לבקש לפחות חמישה שיריונים אישיים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הבאות.

בהודעת תגובה שפרסמה המפלגה נכתב: "הפרסומים השונים בעניין השיריונים הצפויים בבחירות הקרובות הם פייק ניוז מוחלט!".

סגל לא חזר בו, וכתב: "אחרי שאתמול סירבו להכחיש, ובעקבות הלחץ האדיר של ח"כים, הליכוד מפרסם תגובה מעודכנת. גזרו ושמרו".

על פי הדיווח המקורי, נתניהו שוקל לדרוש עשרה שיריונים אישיים, במטרה להבטיח חמישה מהם לפחות.

התכנון נעוץ ברצון ל"חזק את הרשימה" לקראת הבחירות, אשר צפויות להתקיים במהלך שנת 2026. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים לכל המאוחר בעוד כחצי שנה.

לפי סגל, "שריון אנשים מטעמו לרשימת הסיעה הגיע בעקבות תסכול מכך שהוא זה שמביא את המנדטים למפלגה, ובניגוד לראשי מפלגות אחרים, שבוחרים את הרשימה כולה, הוא צריך להתחנן לשריונים אישיים".

בין השמות שהוזכרו כמועמדים פוטנציאליים לשריון ברשימה מטעם נתניהו: ההורים השכולים דדי שמחי, לשעבר נציב כבאות, ועו"ד איציק בונצל.