ישראל דיסקינד בראיון לערוץ 7 ערוץ 7

ישראל דיסקינד, אחיו של שמחה בונים דיסקינד ז"ל שנהרג באסון מירון, התראיין לערוץ 7 שעות לאחר הדריסה הקטלנית בהפגנת החרדים בירושלים, שבה נהרג הנער יוסף אייזנטל ז"ל.

בראיון תקף בחריפות את מארגני ההפגנה, והצביע על קשר ישיר, לדבריו, בין המקרים.

"חד משמעית שהמוות הזה הוא מוות מיותר, אסון שלא היה אמור לקרות. ילד בן 13 לא אמור בשום צורה לחזור הביתה בארון, לא כשהוא חוזר מהר מירון, ולא כשהוא חוזר מהפגנה של זכות דמוקרטית לגיטימית במדינת ישראל", פתח דיסקינד את דבריו.

הוא הדגיש כי "צריך לזכור שבסופו של יום יש קשר מדויק בין המקרים, כי ילד שחוזר הביתה בארון ממירון וילד שחוזר הביתה מהפגנה בירושלים, זה בעקבות כך שיש עסקנים חסרי אחריות כמו העסקנים במירון, הם גם אותם אנשים שאתמול היו אחראים על ההפגנה, וכל פעם מה שהם עושים זה לרוץ ולהאשים את המדינה, להאשים את המשטרה".

דיסקינד טען כי המשטרה העניקה למארגני ההפגנה אזור מתוחם - אך הם לא פעלו באחריות: "המשטרה לא הייתה בייביסיטר. היא לא אמורה להסתובב בכל הרחובות בירושלים לראות איפה אנשים צעירים, חמומי מוח, יוצאים החוצה לרחוב לעשות ונדליזם ואנרכיה".

רגע הדריסה יהודה אהרוני, ערוץ 14

עוד אמר, "העסקנים האלה צריכים היום לשבת לחשבון נפש, לעלות לבית של משפחת איזנטל, לבית שלנו הם לא הגיעו, להכות על חטא, לבקש סליחה ולהתחייב על כך שבהפגנות הבאות שהם יעשו כנגד חוק הגיוס, הם יקחו אחריות על כך שבסיום ההפגנה כל אחד חוזר חזרה הביתה ואף ילד לא מגיע למצב כזה שחס ושלום ההורים שלו צריכים לשבת שבעה".

כשנשאל האם הוא מבחין בין העסקנים לחברי הכנסת החרדים, השיב: "חד משמעית. הח"כים החרדים מגיעים למצב שאותם צעירים שמשלהבים ומחייבים אותם, הם מגיעים ומפגינים. העסקנים מנסים להכתיב את הטון בקרב הציבור החרדי והם אלה שגם דוחקים את הח"כים החרדים, לא מאפשרים להם חוק גיוס".

על השיח הציבורי כלפי חרדים אמר דיסקינד: "חד משמעית שיש הסתה קשה כנגד הציבור החרדי. אח שלי עשה מעל 300 ימי מילואים מאז שהתחילה המלחמה ועדיין הוא הולך ברחוב וצועקים לו פרזיט. יש פה הסתה קשה, יש פה הכללה קשה וצריך להביא למצב שא', עושים פה חוק שמסדר את הסיפור הזה קדימה של תהליך ארוך טווח של גיוס חרדים, ובמקביל - שום דבר ושום כעס לא מצדיק שנאה כלפי האינדיבידואל החרדי".