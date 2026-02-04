פעוט כבן שנה נפטר הבוקר (רביעי) בעקבות סיבוכים של מחלת החצבת. משרד הבריאות עדכן כי התינוק לא היה מחוסן נגד המחלה.

התינוק פונה במצב אנוש לבית החולים תוך פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

האירוע הקשה החל כאשר התינוק לא התעורר משנתו בבית משפחתו. צוותי רפואה הוזעקו למקום ומצאו אותו כשהוא ללא דופק ונשימה.

מנתוני משרד הבריאות עולה תמונה מדאיגה: מבין 13 מקרי התמותה האחרונים מהמחלה, מרבית הנפטרים היו תינוקות בריאים לחלוטין וללא מחלות רקע - שהמשותף לכולם הוא שלא חוסנו.

חובשי איחוד הצלה, יחיאל שטרן ואריאל דריי, שהגיעו לזירה סיפרו: "הוא לא התעורר משנתו לאחר שלפני מספר ימים נדבק בחצבת. ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה".

בעקבות המקרה והמשך התפשטות המחלה, משרד הבריאות פרסם שורת המלצות לציבור: באזורי התפרצות, מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי (במקום גיל 6). המלצה למנת חיסון נוספת כבר בגילאי 11-6 חודשים לתינוקות המתגוררים באזורי התפרצות או לנוסעים ליעדים שבהם קיימת התפרצות.

משרד הבריאות קורא למי שאינם מחוסנים, ולהורים לתינוקות שקיבלו רק מנה אחת בגילאי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות.