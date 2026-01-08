נזדעזעתי לשמוע כי גם בהפגנה האחרונה של הציבור החרדי נגד הגיוס לצבא ה' איבד בחור את חייו.

אינני נכנס לנסיבות המקרה והאם הנהג שדרס אותו למוות חש מצוקה או חשש לחייו שעשה מעשה נוראי שכזה או לא - אשאיר זאת למשטרה שתחקור ותעמיד אותו לדין.

חז"ל אומרים במסכת שבת קו ע"א "אחד מבני החבורה שמת - תדאג כל החבורה כולה". כך גם פסק הרמב"ם בהלכות אבל (יג, יב) "כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה, ואחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה, כל שלשה ימים הראשונים, יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו על צוארו".

לצערנו, לא מדובר בפעם הראשונה שבחור מקפח את חייו בהפגנות למען התורה ונגד הגיוס. זה קרה גם בהפגנה שהיתה בכניסה לעיר ירושלים. גם שם לא ברור היה אם מדובר בבחור שאיבד את עצמו לדעת או שהיה מעורער בנפשו או שמעד ונפל למותו. לענייננו זה בכלל לא משנה.

ישנו כאן תמרור אדום שפעמיים מת אדם מהציבור החרדי בהפגנות על הנושא הזה. לאן אמור להיות מכוון חשבון הנפש? הפוליטקאים כדרכם מאשימים את הממשלה, המשטרה ושאר העולם. אולם זו לא ההנחיה של חז"ל. יש צורך שהחבורה כולה תדאג כיצד זה קרה? מה לא עשינו בסדר? אולי אנחנו לא קוראים נכון מה ה' רוצה מאיתנו? אולי אנחנו סתם מבטלים תורה כשאנו באים להפגין כדי שלא יגייסו את אלה שלא לומדים תורה? אמנם חז"ל במסכת יומא (פה ע"ב) אומרים חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אך כאן זה לא מה שמדובר. אלה שיגוייסו מהציבור החרדי לא ילמדו תורה בזכות זה שלא יתגייסו. להיפך הוא הנכון, אולי המסגרת הצבאית החרדית דווקא תגרום להם ללמוד תורה, ולקיים מצווה חשובה של עזרת ישראל מיד צר.

יתירה מזאת, נזכר אני בכל ההפגנות שעשינו הציבור הדתי לאומי כדי למנוע את גירוש היהודים מחבל ארץ - גוש קטיף. היו הפגנות של רבים רבים במשך תקופה ארוכה ועד השנים האחרונות בנסיבות אחרות. היה זה מאבק לשם שמים כדי להסיר את חרפת הגלות מעלינו ולמנוע את הטבח והפגיעות שחווינו לאחר מכן מהאויב בעזה וכדי לקיים את המצווה החשובה של ירושת הארץ. אמנם בסוף הגירוש יצא לפועל, אך בהשוואה להפגנות האחרונות הרי שב"ה אף אחד לא קיפח את נפשו. ברם, הציבור עשה חשבון נפש על מאבק האחים שנוצר בעקבות זאת והשנאה והטינה שהתפתחה. גם פעל כדי להעצים את מפעל ההתיישבות בשאר חלקי הארץ.

דומני שהציבור החרדי חייב לעשות חשבון נפש בנוגע לעניין הגיוס ולחשב מסלול מחדש אחרי ששניים מהציבור היקר הזה איבדו את חייהם בהפגנות הללו וממש לא משנות הנסיבות.

הכותב הוא רב מחלקת הכשרות הר חברון, רב שכונה במיתר