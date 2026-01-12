מנהיג 'הפלג הירושלמי' הרב עזריאל אויערבאך הגיע אתמול (ראשון) לביקור תנחומים אצל משפחתו של יוסף אייזנטל ז"ל, הנער שנדרס למוות בסיומה של עצרת מחאה בירושלים נגד גיוס חרדים.

הביקור נערך בבית המשפחה בירושלים ונמשך כשעה. הרב אויערבאך עודד את בני המשפחה בדברי ניחומים, וחיזק את האב, הרב שמואל אייזנטל, מראשי ישיבת 'אהל תורה'.

במהלך הביקור עלתה שאלה רגשית והלכתית: האם יש לציין את שמו של הנער שנדרס כ"ז"ל", כמקובל במקרים של מוות שאינו פיגוע; או "הי"ד" - ראשי תיבות של "ה' יקום דמו" - ביטוי שמקובל להשתמש בו כלפי קורבנות טרור.

על פי דיווח באתר 'בחדרי חרדים', הרב אויערבאך השיב כי יש לכתוב: "הקדוש חיים יוסף אייזנטל הי"ד".

הסב של הנער, שנכח גם הוא, השיב כי הוא מכיר את הטיעונים ההלכתיים בנושא וציין שהסוגיה צפויה להיבחן בקרוב.