המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) ערעור לבית המשפט העליון על קולת עונשו של שמעון חג'אני, שהורשע בהשלכת רימון רסס באזור מגורים בבני ברק בשעת בוקר סמוך לגן ילדים פעיל.

בית המשפט המחוזי גזר עליו 50 חודשי מאסר בפועל, אך הפרקליטות טוענת שהעונש קל מדי.

על פי הכרעת הדין, באפריל 2025 בשעה 09:17 בבוקר, הגיע חג'אני רכוב על אופניים חשמליים לאזור מגורים בבני ברק, והשליך רימון רסס לעבר חניון עפר פתוח סמוך לבנייני מגורים ולכניסה לגן ילדים פעיל. הרימון התפוצץ וגרם לנזק לרכוש, ורק בנס לא היו נפגעים בנפש.

בערעור נכתב כי המאבק בשימוש בנשק בלתי חוקי ובאלימות הפושעת הנלווית אליו הוא מאבק מרכזי וחיוני, וכי בשנים האחרונות חלה החמרה מדאיגה המתבטאת בשימוש ברימוני רסס ומטעני חבלה - אמצעי לחימה מסוכנים במיוחד.

עוד צוין בערעור כי לחג'אני עבר פלילי מכביד, הכולל הרשעות קודמות בעבירות אלימות והחזקת נשק, דבר שלא קיבל, לטענת הפרקליטות, ביטוי מספק בגזר הדין.

הפרקליטות טוענת שהעונש שנגזר אינו הולם את חומרת המעשים ואת הסיכון הממשי לחיי אדם, ואינו משקף את מדיניות הענישה שנקבעה בפסיקת בית המשפט העליון. לפיכך מתבקש בית המשפט העליון להחמיר את עונשו של חג'אני.

התיק נוהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב. חג'אני הורשע בעבירות נשיאה והובלת נשק והיזק בחומר נפץ, ונגזרו עליו 50 חודשי מאסר בפועל לצד עונשים נלווים.