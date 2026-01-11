תיעוד: מי לקח את כספו של התייר? דוברות המשטרה

תייר אמריקאי שכח ביום חמישי האחרון שקית ובה 50,000 שקלים במזומן במסעדה בכפר תבור.

האירוע, שהסתיים בסוף טוב, החל בשעות הערב כאשר התייר הבחין שהכסף שהותיר על השולחן נעלם.

כאשר חזר למסעדה, התברר כי הכסף אינו במקום. המשטרה הוזעקה למקום, ושוטרי המחוז הצפוני החלו בחקירה מיידית.

בדיקת צילומי מצלמות האבטחה במסעדה העלתה כי לאחר שהתייר ובנו עזבו את השולחן, התיישב במקומם לקוח נוסף. האיש הבחין בשקית עם הכסף, ארז אותה יחד עם שאריות האוכל שהיו על השולחן, ויצא מהמסעדה.

תוך זמן קצר הצליחו החוקרים לזהות את החשוד - תושב שיבלי בן 64. כוחות המשטרה יצאו למעצר, ובעת עיכובו נתפס ברשותו הכסף שנלקח מהמסעדה.

התייר האמריקאי קיבל את כספו בחזרה במלואו. הוא הודה לשוטרים על הטיפול המהיר והיעיל בתלונתו.

החשוד נחקר בתחנה ושוחרר בתנאים מגבילים. תיק החקירה בעניינו יועבר בימים הקרובים ליחידת התביעות לבחינת הגשת כתב אישום.