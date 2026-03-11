מעצר החשוד בלוד דוברות המשטרה

שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב עצרו הערב (רביעי) ערבי תושב לוד בשנות ה-20 לחייו בחשד שריסס דגל אש"ף על חזית בניין העירייה בעיר במהלך מבצע "שאגת הארי".

במסגרת החקירה אספו חוקרי ובלשי התחנה עדויות, ניתחו אמצעי תיעוד והפעילו אמצעים נוספים שהובילו לחשיפת זהותו של החשוד.

הערב כאמור נעצר החשוד על ידי שוטרי ובלשי תחנת לוד יחד עם לוחמי זרוע שפלה של מג"ב מרכז, והוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. החשוד שנעצר הוא בן של איש ציבור מהמגזר הערבי.

במשטרה ציינו כי בהתאם לממצאי החקירה ולצרכיה, החשוד צפוי להיות מובא מחר לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, אמר, "נגיע לכל מי שמסית וחותר נגד מדינת ישראל ושלטון החוק. אין מקום רחוק מדי עבור השוטרים והלוחמים הגיבורים שלנו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע הערב לתחנת המשטרה בלוד כדי לחזק את השוטרים לאחר המעצר.

בן גביר אמר, "אני מברך את משטרת ישראל, את מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, ואת מפקד תחנת לוד נצ"מ מידד לביא, על הפעולה המהירה והנחושה שהובילה למעצר החשוד שריסס דגל אש"ף על בניין עיריית לוד".

לדבריו, "המסר ברור: מי שמסית, מי שתומך בטרור, מי שמרסס דגלי אויב - ייתקל ביד קשה של משטרת ישראל. זו המדיניות שלי, ואני מברך את השוטרים על היישום הנחוש שלה בשטח. הגעתי לחזק ולגבות את השוטרים היקרים".